Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα, την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου.

Η κ. Μέτσολα θα γίνει δεχθεί από την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Θα συναντηθεί επίσης με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη (θα ακολουθήσουν σύντομες δηλώσεις στον Τύπο) και με τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνο Τασούλα.

Κατά την επίσκεψή της η πρόεδρος του ΕΚ θα απευθύνει κεντρική ομιλία στη Βουλή των Ελλήνων με θέμα "Η ΕΕ ενόψει των Ευρωπαϊκών Εκλογών" και θα συνομιλήσει με νέους στο Ωδείο Αθηνών, για θέματα που τους απασχολούν με αφορμή τις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές στις 9 Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

