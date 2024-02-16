Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψαν σήμερα Παρασκευή το βράδυ στο Παρίσι διμερή συμφωνία για την ασφάλεια, η οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει σε μακροχρόνιο πλαίσιο τη χορήγηση μη στρατιωτικής και στρατιωτικής υποστήριξης στην Ουκρανία εν μέσω του πολέμου με τη Ρωσία.

Στο κείμενο της συμφωνίας, η Γαλλία αναλαμβάνει να παράσχει το 2024 έως 3 δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετης στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο, μετά την υποστήριξη την οποία υπολογίζει σε 1,7 δισεκατομμύριο ευρώ το 2022 και 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ το 2023.

Πρόκειται για μια μικρή οικονομική «ανάσα» για την Ουκρανία της οποίας η οικονομία έχει καταστραφεί λόγω του πολέμου.

Στη συνάντηση που είχε με τον Ζελένσκι ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς ανακοίνωσε στρατιωτική βοήθεια 1,1 δισ. ευρώ για το Κίεβο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.