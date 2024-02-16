Λογαριασμός
Ζελένσκι: Ο Ναβάλνι δολοφονήθηκε από τον Πούτιν, ο οποίος πρέπει να λογοδοτήσει

"Πρέπει να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του" δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για τον θάνατο του αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι και ζήτησε να λογοδοτήσει.

«Προφανώς ο Ναβάλνι δολοφονήθηκε από τον Πούτιν, όπως τόσες χιλιάδες άλλοι. Ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται ποιος θα πεθάνει και προσπαθεί να διατηρήσει τη θέση του. Πρέπει να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του», δήλωσε ο κ. Ζελένσκι στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης Τύπου με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς, στο Βερολίνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Αλεξέι Ναβάλνι Βολοντιμίρ Ζελένσκι
