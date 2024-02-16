Ζελένσκι: Ο Ναβάλνι δολοφονήθηκε από τον Πούτιν, ο οποίος πρέπει να λογοδοτήσει

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για τον θάνατο του αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι και ζήτησε να λογοδοτήσει.

«Προφανώς ο Ναβάλνι δολοφονήθηκε από τον Πούτιν, όπως τόσες χιλιάδες άλλοι. Ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται ποιος θα πεθάνει και προσπαθεί να διατηρήσει τη θέση του. Πρέπει να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του», δήλωσε ο κ. Ζελένσκι στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης Τύπου με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς, στο Βερολίνο.

"Putin doesn't care who dies as long as he keeps his position" - President Zelenskyy. https://t.co/bKQnQd4iuG pic.twitter.com/8XwFFUB9vy — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 16, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

