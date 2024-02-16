Πρόστιμο 364 εκατ. δολάρια στον Ντόναλντ Τραμπ και τους γιους του για απάτη

«Βόμβα μεγατόνων» έσκασε στις επιχειρήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, λίγους μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Το δικαστήριο της Νέας Υόρκης επέβαλε πρόστιμο 364 εκατομμυρίων δολαρίων στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ και στους γιους του Έρικ και Ντόναλντ Τζούνιορ, για απάτη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο γιος του είχαν κριθεί ένοχοι για απάτη, καθώς, σύμφωνα με το δικαστήριο, είχαν διογκώσει τις τιμές των ακινήτων που τους ανήκουν, ανάμεσά τους το Mar-a-Lago και του ρετιρέ στον Trump Tower στη Νέα Υόρκη, με στόχο να εξασφαλίσουν ευνοϊκούς όρους για δάνεια από τράπεζες.

Ο Τραμπ είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι διώκεται από τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Πηγή: skai.gr

