Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πρόστιμο 364 εκατ. δολάρια στον Ντόναλντ Τραμπ και τους γιους του για απάτη

Στόχος της απάτης, όπως ορίστηκε από το δικαστήριο της Νέας Υόρκης ήταν η εξασφάλιση ευνοϊκών όρων για δάνεια από τις τράπεζες

Ντόναλντ Τραμπ

«Βόμβα μεγατόνων» έσκασε στις επιχειρήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, λίγους μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Το δικαστήριο της Νέας Υόρκης επέβαλε πρόστιμο 364 εκατομμυρίων δολαρίων στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ και στους γιους του Έρικ και Ντόναλντ Τζούνιορ, για απάτη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο γιος του είχαν κριθεί ένοχοι για απάτη, καθώς, σύμφωνα με το δικαστήριο, είχαν διογκώσει τις τιμές των ακινήτων που τους ανήκουν, ανάμεσά τους το Mar-a-Lago και του ρετιρέ στον Trump Tower στη Νέα Υόρκη, με στόχο να εξασφαλίσουν ευνοϊκούς όρους για δάνεια από τράπεζες.

Ο Τραμπ είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι διώκεται από τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ απάτη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark