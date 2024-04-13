Τα όσα έζησαν περιγράφουν όσοι βρισκόντουσαν μέσα στο εμπορικό κέντρο Westfield Bondi Junction στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια της επίθεσης όταν ένας 40χρονος δράστης άρχισε να επιτίθεται με μαχαίρι σε πολίτες, το μεσημέρι του Σαββάτου, τοπική ώρα. Σύμφωνα με τις αυστραλιανές αρχές, π 40χρονος μακελάρης έδρασε μόνος του.

Αυτόπτης μάρτυρας μίλησε στο CNN στην Αυστραλία, 9 News Sydney, περιγράφοντας τις σκηνές πανικού που επικράτησαν με ανθρώπους να τρέχουν μέσα στο εμπορικό κέντρο πέφτοντας ο ένας πάνω στον άλλο.

Δύο αδέρφια που ήταν εκεί είπαν στο 9 News ότι είδαν ένα μωρό και μια μητέρα μαχαιρωμένα και προσπάθησαν να τους βοηθήσουν.

«Το μωρό μαχαιρώθηκε και η μαμά μαχαιρώθηκε», είπε ένα από τα αδέρφια.

«Κρατάγαμε το μωρό και προσπαθούσαμε να συμπιέσουμε το μωρό. Το ίδιο και τη μητέρα, προσπαθώντας να συμπιέσουμε το αίμα να σταματήσει».

Ένας άνδρας περιέγραψε ότι είδε έναν άνδρα με πράσινο πουκάμισο να μαχαιρώνει άλλους «αδιάκριτα».

«[Ακούσαμε] να ουρλιάζουν, να ουρλιάζουν πριν ακούσουμε το «μπουμ μπουμ μπουμ» από τους πυροβολισμούς και σκεφτήκαμε, «Ελπίζουμε να είναι η αστυνομία», δήλωσε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Αυστραλίας ABC.

«[Ένα άτομο] πέθανε 10 μέτρα μακριά… Άρπαξα πετσέτες και υπήρχαν τρεις άνθρωποι που πέθαιναν γύρω μου.Ήταν απλώς μακελειό».

Ένας ακόμη άνδρας που διατήρησε την ανωνυμία του είπε στο ABC ότι ο δράστης θα συνέχιζε τη θανατηφόρα μανία του αν δεν είχε παρέμβει η αστυνομικός.

«Αν δεν τον πυροβολούσε, θα συνέχιζε, ήταν σε έξαλλη κατάσταση», είπε.

Έμεινα κρυμμένη στο κατάστημα για πάνω από μία ώρα

Μία καόμη αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν μέσα στο εμπορικό κέντρο Westfield Bondi Junction όταν εκτυλίχθηκε η επίθεση, περιέγραψε ότι κρυβόταν στο πίσω μέρος ενός καταστήματος.

Η Κρίσταλ Γουάνγκ εξήγησε πώς, αφού έφτασε στο εμπορικό γύρω στις 3.20 μ.μ. – τη στιγμή που ξεκίνησε η επίθεση – μπήκε σε ένα κατάστημα ρούχων όπου «τα κορίτσια στο κατάστημα έκλεισαν την πόρτα πίσω μου και έσβησαν τα φώτα».

Συνέχισε: «Ήμουν πραγματικά μπερδεμένη και μου είπαν ότι κάποιος μαχαιρώνει ανθρώπους στο εμπορικό κέντρο. Κρυβόμουν στο πίσω μέρος του καταστήματος, είδα μερικούς ανθρώπους να τρέπονται σε φυγή και μετά άκουσα [μερικούς] πυροβολισμούς».

Στην αρχή, η Κρίσταλ νόμιζε ότι είχε γίνει διακοπεί το ρεύμα, πριν καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης στην οποία είχε βρεθεί.

«Μια σειρήνα ακούστηκε και λίγο αργότερα, άκουσα πυροβολισμούς και άρχισα να πανικοβάλλομαι, ανησυχούσα ότι ο δράστης είχε επίσης όπλο», είπε. «Τότε οι πωλητές ζήτησαν από όλους να κρυφτούν στην αποθήκη τους».

Πρόσθεσε ότι οι ανακοινώσεις από τους αστυνομικούς μάλλον χειροτέρεψαν την κατάσταση.

«Έλεγαν "όλοι οι πελάτες παρακαλούμε να εκκενωθούν αμέσως". Ήμασταν προφανώς κλειδωμένοι μέσα, απλά μπερδευόμασταν αν έπρεπε να βγούμε από το κατάστημα ή να μείνουμε μέσα».

Η Κρίσταλ και άλλοι αγοραστές έμειναν κρυμμένοι για μιάμιση ώρα, μέχρι να μπορέσουν να φύγουν.

«Ξαφνικά, ο κόσμος άρχισε να τρέχει»

«Ξαφνικά, ο κόσμος άρχισε να τρέχει. Υπήρχε πολύς κόσμος που έκλαιγε. Έτρεξα μαζί τους» περιγράφει ο υπάλληλος ενός καταστήματος στο εμπορικό.

«Μια κατάσταση που δε θέλει να τη ζήσει κανείς»

Ο Brendan Blomeley βρισκόταν με τα δύο παιδιά του μέσα στο Westfield όταν άκουσε δύο πυροβολισμούς. «Η αδρεναλίνη ανέβηκε», είπε στο ABC. «Ήταν απλώς μια από αυτές τις καταστάσεις που δε θα ήθελες να συμβεί σε κανέναν».

Ο Blomeley είπε ότι η αστυνομία και τα ασθενοφόρα έφτασαν «μέσα σε λίγα λεπτά». «Ήταν τρομακτικό, ήταν οδυνηρό… Βρισκόμασταν σε ένα κατάστημα με εκατοντάδες άλλους ανθρώπους».

«Κρηφτήκαμε στην αποθήκη»

Μια γυναίκα, που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία της και βρισκόταν στο επίπεδο 2 του εμπορικού την ώρα της επίθεσης είπε στον Guardian Australia: «Άκουσα μια κραυγή κάπου έξω. Στη συνέχεια, μια φωνή. Μας είπαν τότε από το προσωπικό ότι κάτι πολύ σοβαρό είχε συμβεί στο κέντρο. Έπρεπε να τρέξουμε και να κρυφτούμε σε μια τοποθεσία στο πάτωμα που αποδείχθηκε ότι ήταν αποθήκη. Θα ήμασταν περίπου 70 ή 80 άτομα εκεί μέσα. Μας είπαν να κρατάμε τα τηλέφωνά μας αθόρυβα και να μείνουμε ήσυχοι. Είχε πολύ ζέστη εκεί μέσα. Υπήρχε αρκετή σύγχυση όλη την ώρα που ήμασταν εκεί μέσα, με κάποιες εντολές να ζητάμε να εκκενώσουμε το κτίριο και άλλες να μείνουμε στη θέση μας. Κάποια στιγμή εκκενώσαμε το δωμάτιο και μετά μας είπαν να τρέξουμε ξανά πίσω και να μπούμε μέσα. Το προσωπικό έκανε ό,τι μπορούσε. Μετά μας είπαν να εκκενώσουμε και βγήκαμε τρέχοντας από το Κέντρο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.