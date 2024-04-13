Tο πορτογαλικό πλοίο MCS ARIES κατέλαβαν το Σάββατο Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης, στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Jerusalem Post.

Βίντεο από τη στιγμή της κατάληψης

Iran capture ship partially owned by an Israeli businessman in the Strait of Hormuz



Iranian forces seized control of the MSC ARIES ship, which is partially owned by businessman Eyal Ofer. Footage obtained by AP shows the soldiers rappelling from a helicopter, while the crew… pic.twitter.com/Y1mzDup3pS — Adam Albilya - אדם אלביליה (@AdamAlbilya) April 13, 2024

Όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, το πλοίο αυτή τη στιγμή πλέει μέσω του Περσικού Κόλπου, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πλοίων, Marine Traffic.

Στο πλοίο επέβαιναν 20 Φιλιππινέζοι.

⭕ مصادر #الحدث:



🔴 قوات إيرانية تستولي على السفينة البرتغالية "MCS ARIES" في مضيق هرمز



🔴 السفينة التي استولت عليها قوات إيرانية "تجارية" وتحمل حاويات وكانت متوجهة إلى #الهند



🔴 20 فلبينيا كانوا على متن السفينة البرتغالية التي استولت عليها قوات إيرانية بمضيق هرمز#إيران pic.twitter.com/5zyfdjzYDv — ا لـحـدث (@AlHadath) April 13, 2024

Σύμφωνα με τη σαουδαραβική alhadath, το πλοίο μετέφερε κοντέινερ με προορισμό την Ινδία.

Το Associated Press μεταδίδει πως το πλοίο ανήκει στην εταιρεία Zodiac Maritime με έδρα το Λονδίνο η οποία αποτελεί τμήμα του Zodiac Group του Ισραηλινού μεγιστάνα, Εγιάλ Όφερ.

