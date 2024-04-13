Λογαριασμός
Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης κατέλαβαν το φορτηγό πλοίο MCS ARIES στα στενά του Ορμούζ - Βίντεο από την στιγμή της κατάληψης

Στο πλοίο επέβαιναν 20 φιλιππινέζοι 

Ιρακινές δυνάμεις κατέλαβαν το φορτηγό πλοίο MCS ARIES στα στενά του Ορμούζ

Tο πορτογαλικό πλοίο MCS ARIES κατέλαβαν το Σάββατο Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης,  στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Jerusalem Post. 

Βίντεο από τη στιγμή της κατάληψης

Όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα,  το πλοίο αυτή τη στιγμή πλέει μέσω του Περσικού Κόλπου, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πλοίων, Marine Traffic.

Στο πλοίο επέβαιναν 20 Φιλιππινέζοι.

Σύμφωνα με τη σαουδαραβική alhadath, το πλοίο μετέφερε κοντέινερ με προορισμό την Ινδία. 

Το Associated Press μεταδίδει πως το πλοίο ανήκει στην εταιρεία Zodiac Maritime με έδρα το Λονδίνο η οποία αποτελεί τμήμα του Zodiac Group του Ισραηλινού μεγιστάνα, Εγιάλ Όφερ.

