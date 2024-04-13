Σε ηλικία 76 ετών πέθανε την Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024, από καρκίνο ο θρύλος του αμερικανικού φούτμπολ Ο. Τζ. Σίμπσον, ο οποίος είχε αθωωθεί για τη δολοφονία της πρώην συζύγου του και του συντρόφου της σε ιστορική δίκη το 1995.

Ο Ο.Τζ., όπως ήταν πανδήμως γνωστός, παρότι αθωώθηκε από την ποινική δικαιοσύνη, καταδικάσθηκε από αστικό δικαστήριο το 1997, κατόπιν αγωγής των οικογενειών των θυμάτων, και υποχρεώθηκε να πληρώσει αποζημιώσεις 33 εκατ. δολαρίων.

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.



He was surrounded by his children and grandchildren.



During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.



-The Simpson Family — O.J. Simpson (@TheRealOJ32) April 11, 2024

Παρά το γεγονός ότι αθωώθηκε για τα εγκλήματα σε μια δίκη που ονομάστηκε «η δίκη του αιώνα», στη χώρα του και σε όλο τον κόσμο, δεν μπόρεσε ποτέ να αποβάλει την υποψία ότι διέπραξε τη διπλή δολοφονία. Ο Σίμπσον κατέβαλε μικρό μόλις μέρος της αποζημίωσης και μετακόμισε στη Φλόριντα, όπου προσπάθησε να ζήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η ταραχώδης ζωή του -από αστέρας του αμερικανικού φούτμπολ, σταρ του κινηματογράφου και ύποπτος για φόνο- καθήλωσε τη χώρα για δεκαετίες.

Η αθλητική του καριέρα και οι τραγωδίες...

Η αθλητική σταδιοδρομία του ξεκίνησε στο γήπεδο του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας, προτού συνεχίσει στην επαγγελματική κατηγορία, όπου αναδείχθηκε στον καλύτερο παίκτη της γενιάς του. Εμφανίστηκε σε δεκάδες κινηματογραφικές ταινίες και διαφημίσεις, ενώ υπήρξε δημοφιλής σχολιαστής αθλητικών διοργανώσεων για εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Παρά τη φαινομενικά μαγική ζωή του, ο Σίμπσον βρισκόταν, σχεδόν, πάντα κοντά σε τραγωδίες, όπως με τον πνιγμό σε πισίνα της κόρης του σε βρεφική ηλικία, καθώς και με το διαζύγιό του από την εφηβική του αγάπη. Ο ταραγμένος γάμος του με ευειδή σερβιτόρα στο Λος Αντζελες στιγματίσθηκε από επανειλημμένες κλήσεις της συζύγου του προς την αστυνομία, για να καταγγείλει σωματική βία, αλλά και τις κρίσεις ζηλοτυπίας του.

Το ζευγάρι χώρισε το 1992, αλλά οι αντιπαραθέσεις συνεχίσθηκαν. Τον Ιούνιο του 1994, η 35χρονη Νικόλ Σίμπσον και ο σύντροφός της, Ρον Γκόλντμαν, βρέθηκαν νεκροί, με τη Νικόλ να έχει, σχεδόν, αποκεφαλισθεί από τα βίαια πλήγματα του μαχαιριού. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά για το τι ακολούθησε...

Από αθλητής, ηθοποιός στο Χόλιγουντ

Η φήμη του ως αθλητής ήταν τέτοια που του επέτρεψε να κάνει το άλμα στο Χόλιγουντ και να πρωταγωνιστήσει σε αρκετές ταινίες, όπως το «The Klansman» (1974), στο οποίο πρωταγωνίστησε μαζί με τον Lee Marvin, και την κωμωδία «Naked Gun», με πρωταγωνιστή τον Leslie Nielsen.

Αλλά ο ρόλος της ζωής του ήρθε κατά τη διάρκεια αρκετών μηνών, το 1995, μέσα σε δικαστικές αίθουσες, στη γνωστή σε όλους «δίκη του αιώνα». Ο Σίμπσον αντιμετώπιζε κατηγορίες για φόνο που προέκυψαν από την έρευνα. Η εισαγγελία είχε επικεντρώσει την υπόθεσή της με βάση τα ευρήματα DNA στη σκηνή του εγκλήματος.

Ο αθλητής αθωώθηκε από ένα σώμα ενόρκων αποτελούμενο από εννέα μαύρους ενόρκους, δύο λευκούς και έναν Λατίνο. Όλη η δίκη διαδραματίστηκε με φόντο ένα κλίμα φυλετικής έντασης που πυροδοτήθηκε από τις ταραχές του 1992 στο Λος Άντζελες, όταν μια πλειοψηφία λευκών ενόρκων αθώωσε τέσσερις αστυνομικούς για τον ξυλοδαρμό του Ρόντνεϊ Κινγκ, παρά το γεγονός ότι είχαν καταγραφεί σε βιντεοκασέτα.

Η αθώωση του Σίμπσον δεν του έδωσε γαλήνη, αλλά έγινε μάλλον ένα βάρος που κουβαλούσε σε όλη του τη ζωή. Το όνομά του έγινε ανέκδοτο στις βραδινές κωμικές εκπομπές και συνώνυμο για όποιον τη «γλιτώνει» με φόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η απόφαση των ενόρκων δεν έβαλε τέλος στην υπόθεση. Ο Σίμπσον μετακόμισε στη Φλόριντα με την οικογένειά του για να προσπαθήσει να ξαναρχίσει τη ζωή του. Έμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι το 2007, όταν βρέθηκε ξανά μπλεγμένος σε δικαστική περιπέτεια μετά τη σύλληψή του στο Λας Βέγκας για ένοπλη ληστεία. Για την υπόθεση αυτή κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 33 ετών με δικαίωμα αποφυλάκισης, έπειτα από εννέα χρόνια. Το 2017 αφέθηκε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους.

Τον Δεκέμβριο του 2021, ο Ο. Τζ. Σίμπσον ξαναβρήκε μια ζωή χωρίς δικαστικές ταλαιπωρίες. Αφού έγινε ελεύθερος άνθρωπος, ο Σίμπσον παρέμεινε να ζει στο Λας Βέγκας. Ασχολήθηκε με το γκολφ και άνοιξε λογαριασμό στο Twitter όπου έγραφε την άποψή του για διάφορα ζητήματα, κυρίως για το αμερικανικό φούτμπολ, το άθλημα που τον έκανε διάσημο. Ωστόσο, η διπλή δολοφονία τον «στιγμάτισε» στη συλλογική μνήμη και τη λαϊκή κουλτούρα των ΗΠΑ.

