Ένας 40χρονος άνδρας πυροβολήθηκε από τις Αρχές του Σίδνεϊ μετά από αναφορές που έλαβε η αστυνομία για επίθεση με μαχαίρι στο εμπορικό κέντρο Westfield Bondi Junction, λίγο πριν τις 16:00 το απόγευμα του Σαββάτου τοπική ώρα. Σύμφωνα με την αστυνομία ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους επτά (πέντε γυναίκες και ένας άνδρας) ανάμεσά τους και ο δράστης της επίθεσης ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πυρά μιας αστυνομικού. Παράλληλα, εννέα άνθρωποι μαχαιρώθηκαν, ανάμεσά τους είναι και ένα βρέφος 9 μηνών, με κάποιους να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η μητέρα του βρέφους η οποία είχε τραυματιστεί και εκείνη σε μια προσπάθεια να σώσει το μωρό της, έχασε τη μάχη για τη ζωή.

«Περίπου στις 15:30… κλήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο Westfield στο Bondi Junction, μετά από αναφορές ότι πολλά άτομα είχαν μαχαιρωθεί. Ένας αξιωματικός που συνδέεται με τη Διοίκηση της Αστυνομικής Περιοχής των Ανατολικών Προαστίων έφτασε στο σημείο και φέρεται να αντιμετώπισε έναν άνδρα με μαχαίρι. Ο άνδρας φέρεται να προσπάθησε να επιτεθεί στον αστυνομικό, πριν πυροβοληθεί θανάσιμα. Η αστυνομικός διεξήγαγε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση μέχρι την άφιξη των ασθενοφόρων οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειας στον άνδρα ωστόσο δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Έχει επιβεβαιωθεί ότι ο άνδρας μαχαίρωσε θανάσιμα έξι άτομα στο κέντρο πέσει νεκρός ο ίδιος» ανάφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Νωρίτερα,ο βοηθός επιτρόπου της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Άντονι Κουκ δήλωσε σε συνέντευξη τύπου που έδωσε ότι «η αστυνομικός αντιμετώπισε τον δράστη που πήγαινε στο επίπεδο 5 καθώς συνέχισε να περπατά γρήγορα πίσω του για να τον προλάβει. Γύρισε μπροστά της σηκώνοντας ένα μαχαίρι. Τότε όπλισε εκείνη το πυροβόλο όπλο και το άτομο είναι πλέον νεκρό».

#UPDATE #Australia 🇦🇺| Video shows Westfield Bondi Junction suspect holding a knife while another man approaches him in defence

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό το κίνητρο του δράστη ωστόσο, η επίτροπος της αστυνομίας Κάρεν Γουέμπ υποστήριξε στη συνέχεια ότι η αστυνομία πιστεύει ότι γνωρίζει ποιος είναι ο δράστης, αλλά περιμένει να τον αναγνωρίσει επίσημα.

«Καταλάβαμε πιστεύουμε ποιος είναι ο δράστης και πιστεύουμε ότι είναι ένας άνδρας 40 ετών. Ωστόσο, περιμένουμε την επίσημη ταυτοποίησή του και δεν μπορούμε να μιλήσουμε ακόμη για την ταυτοποίησή του. Επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχει συνεχής κίνδυνος και ότι έχουμε να κάνουμε με ένα άτομο που έχει πλέον αποβιώσει» Πρόσθεσε επίσης, ότι ο δράστης –αν είναι το άτομο που πιστεύει η αστυνομία - ήταν γνωστός στις αρχές και δε φοβούνται ότι είχε ιδεολογικά κίνητρα.

«Περιμένουμε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά του και αν είναι το άτομο που πιστεύουμε ότι είναι, δεν έχουμε φόβο για αυτό το άτομο. Με άλλα λόγια, ότι δεν πρόκειται για τρομοκρατικό περιστατικό» είπε.

Νωρίτερα, η αστυνομία είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο τρομοκρατικού χτυπήματος.

Ο φερόμενος δράστης

🚨UPDATE: At least one man shot by police following stabbing attack in Bondi Junction Westfield, Sydney



More to follow pic.twitter.com/8viTnEriW0 — Avi Yemini (@OzraeliAvi) April 13, 2024

Ο Ρις Κέρσοου, επίτροπος της Αυστραλιανής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας είπε ότι είναι «πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί το κίνητρο» και προειδοποίησε ότι δε θα ήταν «ωφέλιμο να κάνουμε εικασίες» σε αυτό το στάδιο. Ερωτηθείς εάν υπάρχουν πληροφορίες για το αν πρόκειται για τρομοκρατικό περιστατικό, είπε: «Έχοντας μιλήσει με τον Αστυνομικό Επίτροπο της NSW σε αυτό το στάδιο, είναι πολύ νωρίς για να δώσουμε αυτήν την αξιολόγηση. Ωστόσο, όλοι οι φορείς, οι κατάλληλοι φορείς συνεργάζονται για να κάνουν αυτήν την αξιολόγηση»

⚡ URGENT #Australie : Attaque #terroriste présumée à #Sydney, au moins 6 personnes ont été tuées. On peut voir des gens courir à l'intérieur du centre commercial de #WestfieldBondiJunction, où l'attaque a eu lieu.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Anthony Albanese, εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στα θύματα γράφοντας στο Twitter/X:

«Έχω ενημερωθεί από το AFP για τα καταστροφικά γεγονότα στο Bondi Junction. Έχουν αναφερθεί πολλά θύματα και οι πρώτες σκέψεις όλων των Αυστραλών είναι με όσους επηρεάστηκαν από το περιστατικό και τους αγαπημένους τους. Οι καρδιές μας είναι με τους τραυματίες και ευχαριστούμε όσους τους φροντίζουν καθώς και τη γενναία αστυνομία και τους πρώτους ανταποκριτές μας».

Παράλληλα, εξήρε τη γενναιότητα της αστυνομικού που πυροβόλησε τον δράστη, λέγοντας ότι μπήκε μόνη της σε «διαδικασίες που γίνονταν, προφανώς πολύ επικίνδυνες».

Η πρωθυπουργός της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας Πένυ Σαρπ, δήλωσε για την επίθεση: «Είμαι συγκλονισμένη από τις αναφορές για πολλά θύματα στο Bondi Junction αργά σήμερα το απόγευμα. Οι σκέψεις μου και εκείνες της κυβέρνησης της Νέας Νότιας Ουαλίας είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους καθώς και με αυτούς που μπορεί να έχουν γίνει μάρτυρες αυτών των φρικτών γεγονότων. Λαμβάνω τακτικές ενημερώσεις από την αστυνομία της NSW και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς και από το Τμήμα Πρέμιερ»



Νωρίτερα, υπήρξαν αναφορές και για δεύτερο πιθανό δράστη που συμμετείχε στην επίθεση, πληροφορίες που δεν επιβεβαιώθηκαν από την αστυνομία.

Ασθενοφόρα και περιπολικά βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο μεταφέροντας τραυματίες στα νοσοκομεία.

🚨🇦🇺 Emergenza a #Sidney, in #Australia: forze di polizia e ambulanze accorse presso il centro commerciale Westfield Bondi Junction, dove diverse persone sarebbero state accoltellate. Testimoni oculari riferiscono anche di colpi di pistola.

BREAKING: Multiple people stabbed at a Westfield Bondi Junction shopping centre in Sydney, Australia in a suspected terrorist attack. The sound of firing also heard.



More details to follow pic.twitter.com/eXDqWDBTLn — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) April 13, 2024

Ένοπλοι αστυνομικοί διεξήγαγαν έλεγχο σε όλους τους χώρους του εμπορικού και στην ταράτσα όπου βρίσκεται ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων.

Police helicopter now at Westfield Bondi Junction after incident

Τι λένε οι αυτόπτες μάρτυρες

«Ξαφνικά, ο κόσμος άρχισε να τρέχει. Υπήρχε πολύς κόσμος που έκλαιγε. Έτρεξα μαζί τους» περιγράφει ο υπάλληλος ενός καταστήματος στο εμπορικό.

Ο Brendan Blomeley βρισκόταν με τα δύο παιδιά του μέσα στο Westfield όταν άκουσε δύο πυροβολισμούς. «Η αδρεναλίνη ανέβηκε», είπε στο ABC. «Ήταν απλώς μια από αυτές τις καταστάσεις που δε θα ήθελες να συμβεί σε κανέναν».

Ο Blomeley είπε ότι η αστυνομία και τα ασθενοφόρα έφτασαν «μέσα σε λίγα λεπτά». «Ήταν τρομακτικό, ήταν οδυνηρό… Βρισκόμασταν σε ένα κατάστημα με εκατοντάδες άλλους ανθρώπους».

Μια γυναίκα, που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία της και βρισκόταν στο επίπεδο 2 του εμπορικού την ώρα της επίθεσης είπε στον Guardian Australia: «Άκουσα μια κραυγή κάπου έξω. Στη συνέχεια, μια φωνή. Μας είπαν τότε από το προσωπικό ότι κάτι πολύ σοβαρό είχε συμβεί στο κέντρο. Έπρεπε να τρέξουμε και να κρυφτούμε σε μια τοποθεσία στο πάτωμα που αποδείχθηκε ότι ήταν αποθήκη. Θα ήμασταν περίπου 70 ή 80 άτομα εκεί μέσα. Μας είπαν να κρατάμε τα τηλέφωνά μας αθόρυβα και να μείνουμε ήσυχοι. Είχε πολύ ζέστη εκεί μέσα. Υπήρχε αρκετή σύγχυση όλη την ώρα που ήμασταν εκεί μέσα, με κάποιες εντολές να ζητάμε να εκκενώσουμε το κτίριο και άλλες να μείνουμε στη θέση μας. Κάποια στιγμή εκκενώσαμε το δωμάτιο και μετά μας είπαν να τρέξουμε ξανά πίσω και να μπούμε μέσα. Το προσωπικό έκανε ό,τι μπορούσε. Μετά μας είπαν να εκκενώσουμε και βγήκαμε τρέχοντας από το Κέντρο».

