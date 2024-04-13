BBC: Θα μπορούσε να ηττηθεί η Ουκρανία το 2024;

Ο πρώην διοικητής της Διοίκησης Κοινών Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου προειδοποίησε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ηττηθεί από τη Ρωσία το 2024. Ο στρατηγός Σερ Ρίτσαρντ Μπάρονς δήλωσε στο BBC ότι υπάρχει «σοβαρός κίνδυνος» να χάσει η Ουκρανία τον πόλεμο φέτος, «επειδή μπορεί να αρχίσει να αισθάνεται ότι δεν μπορεί να κερδίσει. Και εάν φτάσει σε αυτό το σημείο, γιατί να θέλουν να πολεμήσουν και να πεθάνουν οι άνθρωποι, μόνο και μόνο για να υπερασπιστούν το αδικαιολόγητο;» τόνισε.

Βέβαια, η Ουκρανία δεν βρίσκεται ακόμη σε αυτό το σημείο. Όμως οι δυνάμεις της εξαντλούνται, σε πυρομαχικά, στρατεύματα και αεροπορική άμυνα. Η πολυανακοινωμένη αντεπίθεσή της πέρυσι απέτυχε να εκδιώξει τους Ρώσους από το έδαφος που είχαν καταλάβει και τώρα η Μόσχα ετοιμάζει μια καλοκαιρινή επίθεση.

Πώς θα μοιάζει λοιπόν αυτή η πίεση και ποιοι θα είναι οι πιθανοί στρατηγικοί στόχοι της;

«Η μορφή της ρωσικής επίθεσης που πρόκειται να έρθει είναι αρκετά σαφής», είπε ο Μπάρονς.

«Βλέπουμε τη Ρωσία να χτυπάει, υπερτερώντας σημαντικά σε πυροβολικό, πυρομαχικά και ανθρώπινο δυναμικό που ενισχύονται από τη χρήση νέων όπλων» σημείωσε.

Σε αυτά περιλαμβάνεται η βόμβα ολίσθησης FAB, μια κατευθυνόμενη βόμβα 1,5 τόνου, η οποία αποτελείται από ισχυρά εκρηκτικά και σπέρνει τον όλεθρο στις ουκρανικές άμυνες.

«Κάποια στιγμή αυτό το καλοκαίρι αναμένουμε να δούμε μια μεγάλη ρωσική επίθεση» λέει ο στρατηγός και συνεχίζει: «Και αν συμβεί αυτό, υπάρχει ο κίνδυνος οι ρωσικές δυνάμεις να διαπεράσουν την άμυνα της Ουκρανίας και στη συνέχεια να εκμεταλλευτούν περιοχές όπου οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δεν μπορούν να τις σταματήσουν» είπε ο στρατηγός.

Το ερώτημα είναι ωστόσο που θα γίνει η επίθεση. Πέρυσι, οι Ρώσοι γνώριζαν ακριβώς πού ήταν πιθανό να επιτεθεί η Ουκρανία – από την κατεύθυνση της Ζαπορίζια νότια προς την Αζοφική Θάλασσα. Σχεδίασαν αναλόγως και εμπόδισαν επιτυχώς την προέλαση της Ουκρανίας.

Τώρα, η Ρωσία μαζεύει τα στρατεύματά της και κρατά τα σχέδιά της μυστικά.

«Μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ουκρανοί», δήλωσε στο BBC ο Δρ. Τζακ Γουότλινγκ, ανώτερος ερευνητής σε θέματα χερσαίου πολέμου στη δεξαμενή σκέψης Royal United Services Institute (Rusi), «είναι ότι οι Ρώσοι μπορούν να επιλέξουν πού θα δεσμεύσουν τις δυνάμεις τους. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη γραμμή μετώπου και οι Ουκρανοί πρέπει να είναι σε θέση να την υπερασπιστούν ολόκληρη».

Κάτι που, φυσικά, δεν μπορούν να κάνουν.

«Ο ουκρανικός στρατός θα χάσει έδαφος. Το ερώτημα είναι, πόσο και ποια πληθυσμιακά κέντρα θα επηρεαστούν» δήλωσε ο ερευνητής.

Είναι πολύ πιθανό το Γενικό Επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας να μην έχει αποφασίσει ακόμη πού ακριβώς θα επιτεθεί.

Χάρκοβο

«Το Χάρκοβο είναι σίγουρα ευάλωτο» δήλωσε ο Γουότλινγκ.

Ως η δεύτερη πόλη της Ουκρανίας, που βρίσκεται επικίνδυνα κοντά στα ρωσικά σύνορα, το Χάρκοβο είναι ένας δελεαστικός στόχος για τη Μόσχα. Επί του παρόντος, η πόλη πλήττεται καθημερινά από ρωσικούς πυραύλους, με αποτέλεσμα η Ουκρανία να μην μπορεί να αναπτύξει επαρκή αεράμυνα για να αποκρούσει το θανατηφόρο μείγμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών, πυραύλων κρουζ και βαλλιστικών πυραύλων.

«Νομίζω ότι η επίθεση φέτος θα έχει ως πρώτο στόχο την απεμπλοκή από το Ντονμπάς», προσθέτει ο στρατηγός Μπάρονς, «και το βλέμμα τους θα είναι στραμμένο στο Χάρκοβο, το οποίο απέχει περίπου 29 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα».

Θα μπορούσε η Ουκρανία να εξακολουθεί να λειτουργεί ως βιώσιμη οντότητα εάν έπεφτε το Χάρκοβο; Ναι, λένε οι αναλυτές, αλλά θα ήταν ένα τεράστιο πλήγμα τόσο για το ηθικό της όσο και για την οικονομία της.

Ντονμπάς

Η περιοχή της ανατολικής Ουκρανίας, γνωστή συλλογικά ως Ντονμπάς, βρίσκεται σε πόλεμο από το 2014, όταν οι υποστηριζόμενες από τη Μόσχα ρωσόφονες περιοχές αυτοανακηρύχθηκαν ως ανεξάρτητες «λαϊκές δημοκρατίες». Το 2022, η Ρωσία προσάρτησε παράνομα τις δύο περιοχές ή επαρχίες του Ντονμπάς, το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ. Εκεί διεξάγονται οι περισσότερες μάχες στην ξηρά τους τελευταίους 18 μήνες.

Η Ουκρανία έχει, αμφιλεγόμενα, δαπανήσει τεράστιες προσπάθειες, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε πόρους, προσπαθώντας να κρατήσει πρώτα την πόλη Μπαχμούτ και στη συνέχεια την Αβντίεβκα. Ωστόσο, έχασε και τις δύο, καθώς και μερικά από τα καλύτερα στρατεύματά της, στην προσπάθεια αυτή. Το Κίεβο αντέτεινε ότι αυτό προκάλεσε δυσανάλογα υψηλές απώλειες στους Ρώσους. Αν και αυτό είναι αλήθεια, η Μόσχα έχει πολλά περισσότερα στρατεύματα να στείλει στη μάχη σε αντίθεση με την Ουκρανία.

Ο διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, στρατηγός Κρίστοφερ Καβόλι, έχει προειδοποιήσει ότι αν οι ΗΠΑ δεν στείλουν σημαντικά περισσότερα όπλα και πυρομαχικά στην Ουκρανία, τότε οι δυνάμεις της θα υπερτερούν στο πεδίο της μάχης κατά δέκα προς ένα. Η τακτική, η ηγεσία και ο εξοπλισμός του ρωσικού στρατού μπορεί να είναι κατώτεροι από αυτούς της Ουκρανίας, αλλά υπερτερεί αριθμητικά. Οι ειδικοί εκτιμούν πως θα συνεχίσει να σπρώχνει τις δυνάμεις της Ουκρανίας προς τα δυτικά, καταλαμβάνοντας το ένα χωριό μετά το άλλο.

Ζαπορίζια

Η πόλη της νότιας Ουκρανίας με περισσότερους από 700.000 κατοίκους (σε καιρό ειρήνης) βρίσκεται επικίνδυνα κοντά στις ρωσικές γραμμές του μετώπου. Είναι επίσης η πρωτεύουσα μιας ομώνυμης περιφέρειας που προσάρτησε παράνομα η Ρωσία, αλλά παρόλα αυτά η πόλη εξακολουθεί να ζει ελεύθερη.

Ωστόσο, η τρομερή άμυνα που έχτισε η Ρωσία νότια της Ζαπορίζια πέρυσι, αναμένοντας την ουκρανική επίθεση, θα δυσκόλευαν τώρα μια ρωσική προέλαση από εκεί. Η λεγόμενη γραμμή Surovikin, η οποία αποτελείται από τριπλά στρώματα άμυνας, είναι διανθισμένη με το μεγαλύτερο, πιο πυκνοκατοικημένο ναρκοπέδιο στον κόσμο. Η Ρωσία θα μπορούσε να το αποσυναρμολογήσει εν μέρει, αλλά οι προετοιμασίες της θα μπορούσαν πιθανώς να εντοπιστούν.

Ο στρατηγικός στόχος της Ρωσίας φέτος μπορεί να μην είναι καν εδαφικός. Μπορεί απλώς να θέλει να συντρίψει το αγωνιστικό πνεύμα της Ουκρανίας και να πείσει τους δυτικούς υποστηρικτές της ότι αυτός ο πόλεμος είναι χαμένη υπόθεση.

Ο Δρ. Τζακ Γουότλινγκ πιστεύει ότι ο ρωσικός στόχος είναι «να προσπαθήσει να δημιουργήσει μια αίσθηση απελπισίας».

«Αυτή η [ρωσική] επίθεση δεν θα τερματίσει αποφασιστικά τη σύγκρουση, ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθεί για οποιαδήποτε πλευρά», δήλωσε.

Ο στρατηγός Μπάρονς είναι επίσης επιφυλακτικός ότι, παρά τη δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται τώρα η Ουκρανία, η Ρωσία θα επιχειρήσει μια αποφασιστική προέλαση.

«Νομίζω ότι το πιο πιθανό αποτέλεσμα είναι ότι η Ρωσία θα έχει σημειώσει νίκες, αλλά δεν θα έχει καταφέρει να διασπάσει την ουκρανική άμυνα. Δεν θα έχει δυνάμεις που θα είναι αρκετά μεγάλες ή καλές ώστε να φτάσουν μέχρι τον ποταμό [Ντνίπρο]… αλλά ο πόλεμος θα έχει γυρίσει υπέρ της Ρωσίας».

Ένα πράγμα είναι βέβαιο. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει καμία πρόθεση να εγκαταλείψει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Είναι σαν παίκτης πόκερ που ποντάρει όλες τις μάρκες του σε μια νίκη. Υπολογίζει ότι η Δύση δεν θα προμηθεύσει την Ουκρανία με τα επαρκή μέσα για να αμυνθεί. Και παρά τις συνόδους κορυφής του ΝΑΤΟ, τις διασκέψεις και τις συγκλονιστικές ομιλίες, υπάρχει πιθανότητα να έχει δίκιο.

