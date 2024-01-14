Οποιοδήποτε βήμα προς την ανεξαρτησία της Ταϊβάν θα «τιμωρηθεί αυστηρά», προειδοποίησε εκ νέου σήμερα ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας Ουάνγκ Γι, αφότου οι Ταϊβανοί ψηφοφόροι επέλεξαν για πρόεδρο τον υποψήφιο Λάι Τσινγκ-τε που τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας.

Οι ψηφοφόροι αυτού του αυτόνομου νησιού, που διεκδικείται από την Κίνα, αγνόησαν τις προειδοποιήσεις του Πεκίνου και έδωσαν μια ευρεία νίκη σ' αυτό τον υποψήφιο, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί επικίνδυνος αυτονομιστής από το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα.

Το Πεκίνο, το οποίο δεν έχει αποκηρύξει τη χρήση βίας για να επαναφέρει στην κυριαρχία του την Ταϊβάν, αντέδρασε στη νίκη του Λάι Τσινγκ-τε, υποστηρίζοντας πως αυτή δεν θα αλλάξει τίποτε «στην αναπόφευκτη τάση προς την επανένωση με την Κίνα».

«Αν οποιοσδήποτε στο νησί της Ταϊβάν έχει την πρόθεση να προχωρήσει προς την ανεξαρτησία, (...) θα επιχειρήσουν να διαιρέσουν το κινεζικό έδαφος και θα τιμωρηθούν ασφαλώς αυστηρά από την Ιστορία και το νόμο», δήλωσε ο Ουάνγκ Γι στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στο Κάιρο με τον αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι.

«Είναι ένα αδιέξοδο», πρόσθεσε.

Για τον επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας, «όποια κι αν είναι τα αποτελέσματα των εκλογών, δεν μπορούν να αλλάξουν το θεμελιώδες γεγονός ότι δεν υπάρχει παρά μία μόνο Κίνα και ότι η Ταϊβάν αποτελεί μέρος της».

«Η Ταϊβάν δεν ήταν ποτέ μια χώρα. Αυτό δεν συνέβαινε στο παρελθόν και αυτό ασφαλώς δεν θα συμβεί στο μέλλον», δήλωσε ακόμη.

Οι προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση «απειλούν σοβάρα την ευημερία των ταϊβανών συμπατριωτών, βλάπτουν σοβαρά τα θεμελιώδη συμφέροντα του κινεζικού έθνους και θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή του στενού της Ταϊβάν», προειδοποίησε ο Ουάνγκ Γι.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

