Ρωμανός στον ΣΚΑΪ: Το bonus των δημοσίων υπαλλήλων δεν θα δοθεί πριν τις ευρωεκλογές

Ο εκπρόσωπος της ΝΔ, Νίκος Ρωμανός, καλεσμένος στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ μίλησε για το bonus παραγωγικότητας στους δημοσίους υπαλλήλους και διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται να δοθεί πριν από τις ευρωεκλογές, απαντώντας στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ ότι πρόκειται για προεκλογική εξαγγελία.

Ειδικότερα, ο κ. Ρωμανός εξήγησε ότι «κάνουμε το επόμενο βήμα της αξιολόγησης καθώς έχει νόημα προκειμένου να καταλήξει σε μία λογική κατά την οποία θα υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση για εκείνον που πάει καλά. Αυτό είναι το βήμα στο οποίο προχωράμε, για το οποίο είχαμε πει από την αρχή ότι δεν θα είναι μια τιμωρητική».

Ακολούθως πρόσθεσε ότι «τίποτα δεν θα δοθεί πριν από τις ευρωεκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ψέματα και επί προεδρίας του κ. Κασσελάκη και αυτό έχει χειροτερέψει. Υπάρχει μία λογική προγραμματισμού του κυβερνητικού έργου. Αυτή η κυβέρνηση έχει προχωρήσει με μεγάλη ταχύτητα σε μεταρρυθμίσεις και μία ακόμη είναι το μπόνους για τους δημοσίου υπαλλήλους».

Ερωτηθείς για τις ποινές στη δίκη για το Μάτι, ο κ. Ρωμανός, τόνισε ότι «έχουμε πει ότι δεν σχολιάζουμε αποφάσεις της Δικαιοσύνης σε αντίθεση με άλλους που εργαλειοποιούν τη Δικαιοσύνη και τις τραγωδίες. Στο Μάτι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει το μαύρο άσπρο προχωρώντας σε ψεύδη καθώς προσπαθεί να υποστηρίξει ότι δήθεν η δίκη για το Μάτι έγινε με τον Ποινικό Κώδικα που τέθηκε σε ισχύ χθες. Η δίκη έγινε με βάση τον Ποινικό Κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ».

Κληθείς να σχολιάσει τα περιστατικά βίας εντός του χώρου των εκκλησιών, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος ανέφερε ότι «είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι χτίζουν την πολιτική τους ύπαρξη ως αυτόκλητη πορτιέρηδες των εκκλησιών, με τη λογική της χριστιανεμπορίας. Ο κ. Βελόπουλος εργαλειοποιεί την πίστη και έχει ευθύνη για τις δηλώσεις του».

