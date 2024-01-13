Έντονα αντέδρασε σήμερα Σάββατο το Πεκίνο στην εκλογή του Λάι Τσινγκ-τε (ή Ουίλιαμ Λάι), στην προεδρία της Ταϊβάν ο οποίος τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας του νησιού.

Η Κίνα διεμήνυσε ότι η επανένωση με την Ταϊβάν είναι «αναπόφευκτη». Οι εκλογές «δεν θα εμποδίσουν την αναπόφευκτη τάση προς την επανένωση με την Κίνα», δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το πρακτορείο Νέα Κίνα, ο Τσεν Μπινχουά, εκπρόσωπος του κινεζικού γραφείου που είναι υπεύθυνο για τις σχέσεις με την Ταϊβάν. Ο ίδιος υποστήριξε πως τα αποτελέσματα των εκλογών έδειξαν ότι το Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα του Λάι δεν αντιπροσωπεύει την κοινή γνώμη στο νησί.

Στην Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε πως οι ΗΠΑ «δεν υποστηρίζουν» την ανεξαρτησία της Ταϊβάν.

Στη Μόσχα, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε μετά την ανακοίνωση της εκλογικής νίκης του Λάι, υποψηφίου του κυβερνώντος Δημοκρατικού Προοδευτικού Κόμματος, πως η Ρωσία συνεχίζει να θεωρεί την Ταϊβάν αναπόσπαστο τμήμα της Κίνας.

Από τις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Ένωση «χαιρέτισε» τη διεξαγωγή των προεδρικών και των βουλευτικών εκλογών στην Ταϊβάν και «συνεχάρη» με ανακοίνωσή της «όλους τους ψηφοφόρους που συμμετείχαν σ' αυτή τη δημοκρατική άσκηση», χωρίς ωστόσο να κατονομάσει τον εκλεγμένο πρόεδρο Λάι.

«Η ΕΕ εξακολουθεί να ανησυχεί για τις αυξανόμενες εντάσεις στο στενό της Ταϊβάν και αντιτίθεται σε κάθε μονομερή πρωτοβουλία που έχει στόχο να τροποποιήσει το στάτους κβο», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του εκπροσώπου του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ. «Η ΕΕ υπογραμμίζει πως η ειρήνη και η σταθερότητα στο στενό είναι ουσιώδεις για την ασφάλεια και την ευημερία στην περιοχή και τον κόσμο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

