Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ δεν υποστηρίζουν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν μετά την εκλογή του Λάι Τσινγκ-τε, στις προεδρικές εκλογές στην Ταϊβάν.

Ο Λάι Τσινγκ-τε προέρχεται από ένα κόμμα που τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας από την Κίνα.

«Δεν υποστηρίζουμε την ανεξαρτησία», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν την Ταϊβάν ως κράτος και θεωρούν τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας ως τη μόνη νόμιμη κυβέρνηση. Ωστόσο, οι ΗΠΑ χορηγούν στην Ταϊβάν σημαντική στρατιωτική βοήθεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

