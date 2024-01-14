Ταϊβάν: Μήνυμα στο Πεκίνο «να σεβαστεί τα αποτελέσματα των εκλογών»

Η Ταϊβάν κάλεσε σήμερα την ηγεσία της Κίνας «να σεβαστεί τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών» που κέρδισε χθες Σάββατο ο Λάι Τσινγκ-τε, ο οποίος υποσχέθηκε να προστατεύσει τη νήσο από «τις απειλές και τους εκφοβισμούς» του Πεκίνου.

«Το υπουργείο Εξωτερικών καλεί τις αρχές του Πεκίνου να σεβαστούν τα αποτελέσματα των εκλογών, να αποδεχθούν την πραγματικότητα και να σταματήσουν να καταπιέζουν την Ταϊβάν», αναφέρει η ανακοίνωση του ταϊβανέζικου υπουργείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

