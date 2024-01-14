Πιέσεις στην Ουγγαρία για να ξεμπλοκάρει η χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Ενώ οι Βρυξέλλες εργάζονται για την επίλυση του ουγγρικού αποκλεισμού από τότε που ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν άσκησε βέτο στο πακέτο βοήθειας της ΕΕ για την Ουκρανία, οι αξιωματούχοι της Ένωσης έχουν τώρα προετοιμάσει έναν πιθανό συμβιβασμό με αντάλλαγμα την άρση του βέτο του.

Ανώτεροι αξιωματούχοι της ΕΕ έχουν αρχίσει να δηλώνουν ανοιχτοί σε μια ενδιάμεση επανεξέταση του τετραετούς πακέτου στήριξης προς την Ουκρανία το επόμενο έτος, κάτι το οποίο πιθανόν να επιφέρει την άρση του βέτο από τον Ορμπάν, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στο θέμα.

Πιθανός είναι και ένας μηχανισμός «φρένου έκτακτης ανάγκης», τον οποίο θα μπορούσε να ενεργοποιήσει οποιοδήποτε κράτος μέλος εάν έχει ανησυχίες ώστε να ζητήσει συζήτηση επί του θέματος, είπαν.

«Έχουμε δέσμευση [με την Ουγγαρία] και αυτό είναι θετικό», δήλωσε την Πέμπτη αξιωματούχος της ΕΕ που συμμετέχει στις συνομιλίες.

Η νέα ώθηση στο θέμα έρχεται αφού τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν την Τετάρτη (10 Ιανουαρίου) σε μια μερική εντολή διαπραγμάτευσης για την έναρξη συνομιλιών με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με ένα πακέτο βοήθειας ύψους 50 δισ. ευρώ για την Ουκρανία.

Η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πακέτο οικονομικής βοήθειας της ΕΕ είχε ως στόχο να παράσχει στην Ουκρανία σταθερή βοήθεια για τέσσερα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων 17 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 33 δισ. ευρώ σε δάνεια.

Η Ουγγαρία όμως προέβαλε αντιστάσεις και δήλωσε ότι μπορεί να εγκρίνει τη χρηματοδότηση μόνο σε περίπτωση που το πακέτο των 50 δισ. ευρώ χωριστεί σε τέσσερις ετήσιες δόσεις αξίας 12,5 δισ. ευρώ.

Αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ αντιτίθενται στην θέση αυτή, καθώς πιστεύουν ότι αυτό θα στερούσε από την Ουκρανία τη δυνατότητα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και θα έδινε ουσιαστικά στη Βουδαπέστη τη δυνατότητα «ετήσιου βέτο».

Οι διπλωμάτες της ΕΕ δήλωσαν επίσης ότι η Βουδαπέστη έχει υποβάλει ένα άσχετο αίτημα για τα κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ (RRF).

Ενώ η ΕΕ θα προσπαθήσει να πείσει τη Βουδαπέστη να άρει το βέτο της στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, οι ηγέτες εξετάζουν λοιπόν πιθανές εναλλακτικές λύσεις. Είναι όμως αμφίβολο αν ακόμα βρίσκεται και μια συμφωνία της ΕΕ των 26 χωρίς την Ουγγαρία.

«Το σχέδιό μας εξακολουθεί να είναι να έχουμε μια συμφωνία με την ΕΕ27», δήλωσε ο αξιωματούχος της ΕΕ.

Κατά γενικήν ομολογίαν, είναι προτιμότερο να αποφεχθούν εναλλακτικές που παρακάμπτουν την Ουγγαρία. Αυτές οι επιλογές σχετίζονται με την παράταση του υφιστάμενου δανειακού προγράμματος του 2023 για έως και ένα έτος, την αύξηση του κοινού χρέους που υποστηρίζεται από εθνικές εγγυήσεις ή τη δημιουργία ενός ειδικού χρηματοδοτικού οχήματος για την εκταμίευση των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με αρκετούς διπλωμάτες και αξιωματούχους της ΕΕ που έχουν γνώση των συζητήσεων.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ασκούν πίεση

Με λιγότερο από τρεις εβδομάδες να απομένουν μέχρι την έκτακτη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, οι αξιωματούχοι της ΕΕ και της Ουγγαρίας εργάζονται για να «δουν τι θα μπορούσε να είναι αποδεκτό», σύμφωνα με σχετικές πηγές.

«Μας έχουν παρουσιαστεί τα αιτήματα της Ουγγαρίας, αλλά τουλάχιστον έχουμε δέσμευση (…) φυσικά [να συμφωνήσουμε], αυτό που ζητείται μπορεί να είναι πολύ δύσκολο και απαράδεκτο για άλλους», δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ.

Ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως η Ιταλία, δεν υποστηρίζουν την ιδέα να εξετασθεί η χρηματοδότηση της ΕΕ για την Ουκρανία ανεξάρτητα από την αναθεώρηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, η οποία πρόκειται να συμπληρώσει τη χρηματοδότηση σε άλλους τομείς, όπως η μετανάστευση και οι επενδύσεις στην άμυνα.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι προσπαθεί να πείσει τον Όρμπαν να άρει την αντίθεσή του και να βελτιώσει τις σχέσεις του με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με πηγές στους κύκλους των συζητήσεων.

Οι ΗΠΑ «απογοητευμένες» από την Ουγγαρία

Πρόσθετες πιέσεις για να συμφωνήσει η Ουγγαρία στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας ασκούνται από τις ΗΠΑ, με την Ουάσινγκτον να δηλώνει «απογοητευμένη» από την πολιτική του Όρμπαν στην Ουκρανία.

«Νομίζω ότι είμαστε απογοητευμένοι που (…) ο πρωθυπουργός Όρμπαν επέλεξε να σταθεί μόνος του στην Ευρωπαϊκή Ένωση αμφισβητώντας τον αγώνα για την υποστήριξη των Ουκρανών», δήλωσε ο Τζέιμς Ο’ Μπράιαν, Βοηθός Υπουργός Εξωτερικών για τις Ευρωπαϊκές και Ευρασιατικές υποθέσεις, σε ενημέρωση των δημοσιογράφων την Πέμπτη.

Οι σχέσεις μεταξύ της Βουδαπέστης και της Ουάσινγκτον έχουν επιδεινωθεί σημαντικά τον τελευταίο καιρό λόγω της κωλυσιεργίας της Ουγγαρίας να επικυρώσει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, αλλά και λόγω των θερμών δεσμών του Όρμπαν με τη Μόσχα παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι προσβλέπει στην εκπλήρωση της υπόσχεσης της Βουδαπέστης να μην είναι η τελευταία που θα επικυρώσει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

