Την στιγμή που ένα μικρό μονοκινητήριο αεροπλάνο κάνει αναγκαστική προσγείωση σε μια... παραλία της κομητείας Σάφολκ κατέγραψε κάμερα.

Το αεροσκάφος τύπου Cessna 152 αντιμετώπισε πρόβλημα στον κινητήρα και έκανε αναγκαστική προσγείωση στην παραλία περνώντας ξυστά από τα κεφάλια ενός έκπληκτου ζευγαριύ.

Στο μικρό αεροσκάφος επέβαιναν ο 60χρονος πιλότος και ένας ακόμη 59χρονος επιβάτης, κανείς εκ των οποίων δεν τραυματίστηκε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.