Άγρια επεισόδια ξέσπασαν σε αγώνα τοπικού μεταξύ οπαδών στην Ηλεία το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, μετά από αγώνα Β Κατηγορίας της ΕΠΣ Ηλείας οπαδοί της μιας ομάδας επιτέθηκαν σε φιλάθλους της άλλης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά από χτυπήματα ποδοσφαιριστής, ο οποίος φέρει κατάγματα και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Πύργου.

Παράλληλα συνελήφθη ένα άτομο και κρατείται στο ΑΤ Βαρθολομιού για να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα. Νωρίτερα το απόγευμα και αμέσως μετά τον αγώνα είχε αποφευχθεί την τελευταία στιγμή γενική σύρραξη που θα έθετε σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα φιλάθλων και αθλητών.

