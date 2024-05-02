Λογαριασμός
Άγρια επεισόδια σε αγώνα τοπικού στην Ηλεία: Με κατάγματα στο νοσοκομείο ποδοσφαιριστής, συνελήφθη ένα άτομο

Σοβαρά επεισόδια μεταξύ φιλάθλων δύο ομάδων στο τοπικό πρωτάθλημα Ηλείας, σημειώθηκαν χθες το βράδυ στην περιοχή Βαρθολομιού, στην Ηλεία

Άγρια επεισόδια σε αγώνα τοπικού στην Ηλεία

Άγρια επεισόδια ξέσπασαν σε αγώνα τοπικού μεταξύ οπαδών στην Ηλεία το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης. 

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, μετά από αγώνα Β Κατηγορίας της ΕΠΣ Ηλείας οπαδοί της μιας ομάδας επιτέθηκαν σε φιλάθλους της άλλης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά από χτυπήματα ποδοσφαιριστής, ο οποίος φέρει κατάγματα και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Πύργου.

Παράλληλα συνελήφθη ένα άτομο και κρατείται στο ΑΤ Βαρθολομιού για να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα. Νωρίτερα το απόγευμα και αμέσως μετά τον αγώνα είχε αποφευχθεί την τελευταία στιγμή γενική σύρραξη που θα έθετε σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα φιλάθλων και αθλητών.

