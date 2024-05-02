Taylor Swift: Έκανε γνωστή μια παμπ στο Λονδίνο

Η Τέιλορ Σουίφτ έκανε γνωστή μία παμπ στο Λονδίνο. Στο πιο πρόσφατο άλμπουμ της βραβευμένης με Grammy τραγουδίστριας, «The Tortured Poets Department», ένα από τα τραγούδια φέρει τον τίτλο «The Black Dog» από μία παμπ του Λονδίνου. Από την κυκλοφορία του άλμπουμ στις 19 Απριλίου, οι Swifties (θαυμαστές και θαυμάστριες της Τέιλορ Σουίφτ) από όλο τον κόσμο συρρέουν στο μπαρ.

«Είναι σουρεαλιστικό» είπε η υπεύθυνη μάρκετινγκ της «Black Dog», Έιμι Κάλι στο People για τη μαζική προσέλευση θαμώνων. «Είμαστε αρκετά τυχεροί γιατί είμαστε ήδη μια καθιερωμένη και αγαπημένη τοπική παμπ, αλλά αυτή είναι η λέξη-κλειδί, είμαστε μια τοπική παμπ, οπότε ήταν απίστευτο που προσελκύσαμε παγκόσμια προσοχή».

«Έχουμε κόσμο από παντού. Έχουμε ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ, την Ισπανία, τη Γερμανία και την Αυστραλία» διευκρίνισε.

Ανέφερε ακόμη ότι το The Black Dog καθημερινά τις τελευταίες εβδομάδες φθάνει στη «μέγιστη χωρητικότητα».

«Αυτό δείχνει τα επίπεδα για τα οποία μιλάμε» είπε τονίζοντας ότι οι θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ ειναι υπέροχοι και δέχονται να καθίσουν σε τραπέζια μαζί με τους θαμώνες του καταστήματος, τις ώρες αιχμής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

