Της Αθηνάς Παπακώστα

Το βράδυ της Μ. Τρίτης εκατοντάδες αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, καθώς φοιτητές είχαν προχωρήσει σε κατάληψη κτιρίου στην πανεπιστημιούπολη. Είχαν προηγηθεί 13 ημέρες κινητοποιήσεων με φοιτητές να στήνουν σκηνές στο κεντρικό προαύλιο του πανεπιστημίου διαμαρτυρόμενοι κατά του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας μπήκαν από τις πύλες του πανεπιστημίου, διέλυσαν την «κατασκήνωση» διαμαρτυρίας, κατευθύνθηκαν στο ακαδημαϊκό κτίριο Χάμιλτον και εισέβαλαν σε αυτό από τα παράθυρα προκειμένου να διαλύσουν την κατάληψη φοιτητών η οποία είχε αρχίσει από την προηγούμενη ημέρα. Γρήγορα επικράτησε χάος με τουλάχιστον 280 φοιτητές να συλλαμβάνονται. Σε όσους φοιτητές δε παρέμεναν στην πανεπιστημιούπολη την ώρα της αστυνομικής επιχείρησης δόθηκε εντολή είτε να επιστρέψουν, αμέσως, στους κοιτώνες τους είτε να αποχωρήσουν.

Η καταστολή στο Κολούμπια εξελίχθηκε, σχεδόν, ταυτόχρονα με την ένταση που επικρατούσε και σε άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε ολόκληρη τη χώρα. Φοιτητές συνελήφθησαν στο πανεπιστήμιο City στο Χάρλεμ, ενώ τα ξημερώματα της Μ. Τετάρτης ξέσπασαν συγκρούσεις ανάμεσα σε φιλοπαλαιστίνιους και φιλοισραηλινούς φοιτητές γύρω και ανάμεσα από τις σκηνές στο πανεπιστήμιο UCLA στην Καλιφόρνια.

Οι κινητοποιήσεις των φοιτητών, που έχουν λάβει μορφή χιονοστιβάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, πυροδοτήθηκαν περαιτέρω από την έφοδο και τις συλλήψεις των αστυνομικών δυνάμεων στο πανεπιστήμιο Κολούμπια στα μέσα Απριλίου με συνολικά πλέον τουλάχιστον 1.600 φοιτητές να έχουν τεθεί υπό κράτηση σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις δεν τάσσονται απλώς κατά του πολέμου. Απαιτούν από τα πανεπιστήμιά τους να διακόψουν τις σχέσεις τους με εταιρείες που συνδέονται με το Ισραήλ και που δεν εναντιώνονται ή και στηρίζουν την πολύμηνη αιματηρή σύγκρουση.

Το αίτημα αυτό των φοιτητών φέρνει σε δύσκολη θέση τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν, η κυβέρνηση του οποίου στηρίζει το Ισραήλ. Ήδη ο Αμερικανός πρόεδρος έχει τεθεί στο μικροσκόπιο της κριτικής με γκάλοπ να δείχνουν ότι τα ποσοστά του στους νέους, συγκριτικά με εκείνα το 2020, πέφτουν δραματικά.

Προτού τα αμερικανικά πανεπιστήμια αρχίζουν να βράζουν, ο Τζο Μπάιντεν προηγούνταν – σύμφωνα με έρευνα του Χάρβαρντ - μόλις οκτώ ποσοστιαίες μονάδες στις ηλικίες 18 έως 29 έναντι του τέως Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ το 2020 ο νυν Αμερικανός πρόεδρος προηγούνταν του ανεπίσημου, για την ώρα, υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών με 23 μονάδες. Στην ίδια έρευνα δε το 51% των νέων Αμερικανών τάσσεται υπέρ της μόνιμης κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα με μόλις το 10% να δηλώνει αντίθετο.

«Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ο Τζο Μπάιντεν δεν λέει να το συνειδητοποιήσει... μας έχασε» ανέφερε τελειόφοιτη του πανεπιστημίου NYU στη Νέα Υόρκη.

Αυτό κατά τους αναλυτές δεν ισοδυναμεί με το γεγονός ότι οι φοιτητές που διαμαρτύρονται θα ψηφίσουν υπέρ του Ρεπουμπλικανού Τραμπ, ο οποίος μιλώντας μάλιστα σε προεκλογική του συγκέντρωση χαρακτήρισε «όμορφο θέαμα», την έφοδο της αστυνομίας στο Κολούμπια... Αντιθέτως, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν θα πάνε στις κάλπες τον Νοέμβριο για να ψηφίσουν και αυτό, όπως σημειώνουν, είναι το πιο επικίνδυνο, αφού η συμμετοχή θα αποτελέσει το κλειδί για μία νίκη ή μία ήττα του νυν Αμερικανού προέδρου.

Την ίδια στιγμή γεγονός παραμένει ότι οι Ρεπουμπλικανοί τάσσονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία υπέρ της στρατιωτικής δράσης του Ισραήλ στη Γάζα, ενώ στην πλευρά των Δημοκρατικών συμφωνούν μόλις οι τρεις στους 10 και όσο οι κινητοποιήσεις κατά του πολέμου συνεχίζονται στη χώρα, τόσο ο Τζο Μπάιντεν θα κινδυνεύει να χάσει τον δικό του προεκλογικό... πόλεμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.