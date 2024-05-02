Παναθηναϊκός: Το πρόγραμμα βουνό ακόμα και αν πάρει το Κύπελλο

Εφόσον, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός τα καταφέρει απέναντι στον Άρη στον τελικό του Κυπέλλου, θα πάρει στα χέρια του το μοναδικό εισιτήριο που δικαιούται η χώρα μας για τα προκριματικά του UEFA Europa League.

Ως εδώ, όλα καλά. Το ζήτημα έχει να κάνει με το ότι οι πράσινοι θα ξεκινήσουν την ευρωπαϊκή τους περιπέτεια από τον πρώτο προκριματικό και συγκεκριμένα θα δώσουν το πρώτο τους ματς στις 11 Ιουλίου.

