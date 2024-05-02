Οι εργασίες κατασκευής από τον αμερικανικό στρατό τεχνητού, προσωρινού λιμένα, ο οποίος αναμένεται να επιτρέψει την παράδοση περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, έχουν ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ και πλέον, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.

Μπροστά στις καθυστερήσεις και τα εμπόδια που εγείρει το Ισραήλ στις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω χερσαίων οδών στον παλαιστινιακό θύλακο, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανήγγειλε στις αρχές του Μαρτίου το σχέδιο για την κατασκευή προσωρινού τεχνητού λιμανιού.

«Μέχρι σήμερα, έχουμε ολοκληρώσει κατά 50% και πλέον την εγκατάσταση του λιμανιού» αυτού, είπε στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους η Σαμπρίνα Σινγκ, αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

Ο λιμένας, το κόστος της κατασκευής του οποίου αναμένεται να ανέλθει σε κάπου 320 εκατομμύρια δολάρια, αναμένεται να είναι επιχειρησιακός στις αρχές του τρέχοντα μήνα, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές. Όμως δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις παραδόσεις μέσω χερσαίων οδών, επιμένει παράλληλα η Ουάσιγκτον.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε καθώς ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν βρισκόταν στη Μέση Ανατολή.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας πήγε χθες στο Κερέμ Σαλόμ, σημείο διέλευσης ανθρωπιστικής βοήθειας από το Ισραήλ προς τη Λωρίδα της Γάζας.

Προχθές Τρίτη η Ιορδανία έκανε λόγο για «αληθινή και μεγάλη πρόοδο» στον ρυθμό εισόδου βοήθειας, συμπληρώνοντας ωστόσο πως μένουν «πολλά να γίνουν ακόμη».

Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης επισήμανε για ακόμη μια φορά την περασμένη εβδομάδα ότι το σύνολο των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας (2,4 εκατ.) αντιμετωπίζει διατροφική ανασφάλεια.

Ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου έφοδο στο νότιο Ισραήλ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.170 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Στην ευρεία στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε το Ισραήλ σε αντίποινα στον παλαιστινιακό θύλακο, υποσχόμενο να αφανίσει τη Χαμάς, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 34.568 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

