Βουλή: Ψηφίστηκε ο νέος δικαστικός χάρτης της χώρας

Ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής χθες 1η Μαΐου 2024 νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Στην ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των επίμαχων άρθρων για το νέο δικαστικό χάρτη της χώρας, και για τις αρμοδιότητες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, 158 βουλευτές της ΝΔ ψήφισαν ναι, ενώ 141 βουλευτές της αντιπολίτευσης όχι, σε σύνολο 299 ψηφισάντων. Εξαίρεση απετέλεσε το άρθρο 12, που συγκέντρωσε πλειοψηφία 190 βουλευτών (της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ανεξάρτητου Μπ. Μπαράν), και αφορούσε στη «μεταφορά διαχειριστικών αρμοδιοτήτων από τους προϊσταμένους πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων».

Την ονομαστική ψηφοφορία για τα άρθρα 1-14, για την «ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας» είχαν ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ είχε ζητήσει επίσης να τεθούν σε ονομαστική ψηφοφορία και τα άρθρα 36-39 για τη «διαδικασία εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και τη ρύθμιση πλημμελημάτων αρμοδιότητας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας».

Σημειώνεται, τέλος, ότι «κατά πλειοψηφία» έγινε δεκτή και η τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών με την οποία μειώνονται οι προμήθειες για τις συναλλαγές μικρού ύψους μέσω POS για συγκεκριμένους κλάδους της αγοράς. Μιλώντας για το θέμα, ο αρμόδιος υπουργός Κ. Χατζηδάκης είπε ότι «το πρόγραμμα διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές εξελίχθηκε πάρα πολύ καλά, οι επιχειρήσεις στην συντριπτική τους πλειονότητα διασυνδέθηκαν και η χώρα δεν θα χάσει πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο έργο αποτελεί ορόσημο για τη χρηματοδότηση από το Ταμείο».

