Η πλατφόρμα για τους εργαζόμενους συνταξιούχους μπαίνει στον τρίτο μήνα λειτουργίας της και ήδη οι δηλώσεις προσεγγίζουν τις 80.000 ξεπερνώντας τις αρχικές προσδοκίες. Για την αποφυγή λαθών και «παρεξηγήσεων» και την καλύτερη αξιοποίηση του εργαλείου ο e-ΕΦΚΑ δημοσίευσε έναν κατάλογο ερωταπαντήσεων για να ξεκαθαρίσει κυρίως τι ισχύει:



ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Ο ΕΦΚΑ ξεκαθαρίζει ότι δεν λαμβάνεται υπόψη το πλήθος των εργοδοτών στις περιπτώσεις απασχόλησης με την ίδια ιδιότητα (σε όλους τους εργοδότες ως μισθωτός π.χ). Χρειάζεται μόνο να υποβληθεί δήλωση για το χρονικό διάστημα για το οποίο ο συνταξιούχος απασχολείται γενικά.



ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Στην ηλεκτρονική υπηρεσία προβλέπεται η δήλωση διακοπής απασχόλησης, η οποία περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης



ΛΑΘΟΣ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για παράδειγμα ασφαλισμένος που έχει καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης, δηλώνει εκ παραδρομής ότι είναι ήδη συνταξιούχος. Νέα αίτηση δεν μπορεί να κάνει ούτε να επεξεργαστεί την υφιστάμενη. Μπορεί όμως να δηλώσει διακοπή απασχόλησης την ίδια ημέρα με αυτήν που καταχωρήθηκε ως έναρξη για την συγκεκριμένη δήλωση και η υποβολή νέας δήλωσης με τα ορθά στοιχεία



Ειδικά για τους συνταξιούχους που εργάζονται ως μη μισθωτοί (ελεύθεροι επαγγελματίες, εργάτες γης, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες) :



ΈΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΡΟΥ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ

Στις περιπτώσεις εργαζόμενων που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης , ο πόρος αρχίζει να καταβάλλεται από τον επόμενο μήνα αίτησης συνταξιοδότησης και όχι μετά την έκδοση της σύνταξης.



ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΡΟΥ

-Άτομα με ψυχική αναπηρία

-Άτομα με ειδικές παθήσεις όπως τετραπληγία,τυφλότητα, ακρωτηριασμό, κυστική ίνωση κτλ.

-Συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας οι οποίοι όμως υποχρεούνται να δηλώσουν ότι εργάζονται

-Όσοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54, του π.δ. 169/2007.

-Πολύτεκνοι με ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή που σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

-Πρόσωπα των οποίων η σύνταξη εκδίδεται ή καταβάλλεται από το ΥΠΟΙΚ όπως θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή πολέμου

-Συνταξιούχοι ΟΓΑ που συνεχίζουν να εργάζονται ως αγρότες υποχρεούνται όμως σε δήλωση εργασίας

-Συνταξιούχοι άλλων φορέων πλην ΟΓΑ που έχουν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα που όμως δεν υπερβαίνει τις 10.000€.

Υποχρεούνται σε δήλωση απασχόλησης

-Οι απασχολούμενοι σε φορείς της γενικής κυβέρνησης που δεν έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος ηλικίας

Οι κατηγορίες αυτές καταβάλλουν μόνο τις ασφαλιστικές εισφορές



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1/3/2024

Όσοι ασκούσαν ήδη δραστηριότητα μη μισθωτού ως συνταξιούχοι έως την 1/3/2024 ή άσκησαν από 1/1/2024 και την διέκοψαν έως 1/3/2024, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση εντός 4 μηνών έως 30/6/2024



ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΧΗΡΕΙΑΣ

Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και πόρου



ΎΨΟΣ ΠΟΡΟΥ

-Για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι το 50% της ασφαλιστικής κλάσης κύριας ασφάλισης στην οποία υπάγονται.

-Για τους αυτοαπασχολούμενους είναι το 40% της ασφαλιστικής κλάσης κύριας ασφάλισης στην οποία υπάγονται.

-Για τους εργάτες γης 10% ασφαλισμένων σε άλλο φορέα πλην ΟΓΑ 10% επί της αξίας των αμοιβών με εργόσημο στο έτος απασχόλησής.

Για τους μη μισθωτούς δικηγόρους τα γραμμάτια προείσπραξης συμψηφίζονται με τον οφειλόμενο πόρο.

Στις περιπτώσεις μη πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών, αυτές παρακρατούνται από τις καταβαλλόμενες συντάξεις (κύριες κι επικουρικές)



ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΣ

-Οφείλεται πόρος και για τις 2 ασφαλιστέες δραστηριότητες

- συνολικός ετήσιος πόρος δεν μπορεί να υπερβαίνει το δωδεκαπλάσιο της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής σύνταξης. Σήμερα το ποσό αυτό ορίζεται σε 426,17χ12=5.114,04€



Η μη υποβολή δήλωσης σε οποιαδήποτε περίπτωση επιφέρει πρόστιμο ίσο με το ποσό 12 μηνιαίων συντάξεων κύριων κι επικουρικών.

