Ευχάριστα είναι τα νέα για την Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον η οποία αναρρώνει από την εγχείρηση στην οποία υπεβλήθη στην κοιλιακή χώρα πριν από περίπου τρεις εβδομάδες.

Σύμφωνα με την Daily Mail η Κέιτ Μίντλετον πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Σύμφωνα μάλιστα, με το δημοσίευμα, ένδειξη ότι η υγεία της βελτιώνεται και αναρρώνει γρήγορα είναι ότι μπόρεσε να ακολουθήσει τον σύζυγό της, πρίγκιπα Ουίλιαμ και τα τρία παιδιά τους στο κτήμα Σάντριγχαμ στο Νόρφολκ, όπου αναρρώνει ο πεθερός της βασιλιάς Κάρολος.

«Η Κέιτ αναρρώνει καλά», αναφέρει η πηγή στην Daily Mail. «Ανυπομονούσε να αλλάξει το σκηνικό και θα μπορέσει να το κάνει χαλαρά στο Νόρφολκ, ενώ τα παιδιά θα περάσουν χρόνο με τον Ουίλιαμ».

Η 42χρονη πριγκίπισσα πήρε εξιτήριο πριν από 12 ημέρες από την κλινική του Λονδίνου , όπου είχε περάσει σχεδόν δύο εβδομάδες. Από τότε που έφυγε από το νοσοκομείο, χωρίς να φωτογραφηθεί, η βρίσκεται και αναρρώνει στο Adelaide Cottage το σπίτι της οικογένειας στο Windsor Home Park.

