Η επιστροφή της Κέιτ Μίντλετον στο παλάτι και η πρώτη συνάντηση με τα παιδιά της

Επιστροφή στο σπίτι και τα παιδιά της για την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ, έπειτα από παραμονή στην κλινική του Λονδίνου μετά από 14 ημέρες.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας θα μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι το Πάσχα, καθώς θα αναρρώνει από εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα, ενώ ήδη περνά την πρώτη ολόκληρη μέρα στο σπίτι με τα παιδιά τηςμετά από δύο εβδομάδες από τότε που εισήχθη στο νοσοκομείο στις αρχές του μήνα.

Η Κέιτ στη διάρκεια της παραμονής της στο νοσοκομείο του Λονδίνου στο Marylebone δεν είχε δει τα παιδιά της, τον πρίγκιπα Τζορτζ, 10, την πριγκίπισσα Σάρλοτ, 8, και τον πεντάχρονο πρίγκιπα Λούις.

Εικάζεται τα παιδιά βρίσκονταν ακόμα στο σχολείο όταν η μητέρα τους επέστρεψε στο σπίτι τους στο Γουίνδσορ.

Ο πρώην μπάτλερ της βασιλικής οικογένειας, Γκραντ Χάρολντ, είπε ότι η απουσία της Κέιτ θα είχε αφήσει ένα «κενό» στο σπίτι της οικογένειας, προσθέτοντας ότι ο Γουίλιαμ πιθανότατα θα περίμενε εναγωνίως τη σύζυγό του να επιστρέψει.

Ο ίδιος τόνισε ότι ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είναι πολύ περιποιητικός και πολύ τρυφερός με τη σύζυγό του και θα φροντίσει την Κέιτ στη διάρκεια της ανάρρωσής της.

Η Κέιτ πιθανότατα θα χάσει τα 69α γενέθλια της μητέρας της Carole Middleton την Τετάρτη, ενώ είναι άγνωστο αν η μητέρα της θα πραγματοποιήσει ειδική επίσκεψη για να δει τη μεγάλη της κόρη εκείνη την ημέρα.

Η Κέιτ, η οποία σύμφωνα με το Παλάτι του Κένσινγκτον «είναι καλά», πήρε εξιτήριο από την κλινική χθες το πρωί αφού εισήχθη για χειρουργική επέμβαση στις 16 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την Daily Mail, τα παιδιά της δεν την επισκέφτηκαν στη διάρκεια της παραμονής της στο νοσοκομείο και η επανένωση με τη μητέρα τους θα έγινε αμέσως μετά την επιστροφή τους από το σχολείο, το Adelaide Cottage, το απόγευμα της ίδια μέρας.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο διάστημα που έμειναν μακριά από τη μητέρα τους.

Ο Γουίλιαμ και η Κέιτ έχουν δώσει και οι δύο προτεραιότητα στα παιδιά τους και πάντα τουλάχιστον ένας από τους δύο τα συνοδεύει στο σχολείο. Επίσης, τα ταξίδια τους είναι σύντομα και επιστρέφουν πάντα το Σαββατοκύριακο στο παλάτι.

Προφανώς ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο οποίος είχε ακυρώσει τις υποχρεώσεις του για να είναι στο πλευρό της συζύγου του καθ' όλη τη διάρκεια, συνόδεψε την Κέιτ στο σπίτι κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο.

Σε χθεσινή δήλωση, εκπρόσωπος του Παλατιού του Κένσινγκτον ανέφερε ότι «η Πριγκίπισσα της Ουαλίας επέστρεψε στο σπίτι της στο Γουίνδσορ για να συνεχίσει την ανάρρωσή της από το χειρουργείο. Έχει καλή πρόοδο. Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα θέλουν να πουν ένα τεράστιο ευχαριστώ σε ολόκληρη την ομάδα της Κλινικής του Λονδίνου, ειδικά στο αφοσιωμένο νοσηλευτικό προσωπικό, για τη φροντίδα που παρείχαν. «Η οικογένεια της Ουαλίας συνεχίζει να είναι ευγνώμων για τις ευχές που έχει λάβει».

Πιστεύεται ότι η πριγκίπισσα πήρε εξιτήριο γύρω στις 11 το πρωί, αποχωρώντας κρυφά με ένα αυτοκίνητο συνοδεία με τον σύζυγό της.

Το προσωπικό του Παλατιού του Κένσινγκτον εθεάθη να φεύγει μισή ώρα αργότερα, και ένας εξ αυτών είχε ένα μπουκέτο από λευκές ορχιδέες στο αυτοκίνητό του.

Η Κέιτ θα αναρρώσει τώρα στο σπίτι και η επιστροφή της στα επίσημα καθήκοντά της θα εξαρτηθεί από τους ιατρικές οδηγίες και την πορεία της υγείας της.

Ωστόσο ο Γουίλιαμ αναμένεται να ξαναρχίσει τις δημόσιες υποχρεώσεις μόλις η σύζυγός του εγκατασταθεί και αναρρώσει στο σπίτι.

Στη διάρκεια της απουσίας της είχε βοήθεια από την νταντά του ζευγαριού, Maria Turrion Borrallo, και τα πεθερικά του, Michael και Carole Middleton, οι οποίοι θα συνεχίσουν να βοηθούν.

Το Παλάτι του Κένσινγκτον ανακοίνωσε ότι δεν θα συζητήσουν περαιτέρω την κατάσταση της πριγκίπισσας και ότι είναι «επιθυμία» της να παραμείνουν ιδιωτικές οι προσωπικές ιατρικές πληροφορίες της.

