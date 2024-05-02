Του Αντώνη Αντζολέτου

Δέκα ημέρες απομένουν μέχρι το κρίσιμο ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Ο Έλληνας πρωθυπουργός θα περάσει για πρώτη φορά τις πύλες του παλατιού μέσα σε ένα πολύ ιδιαίτερο περιβάλλον που διαμορφώνεται και από την ακύρωση της επίσκεψης του Τούρκου προέδρου στην Ουάσιγκτον. Ο Ταγίπ Ερντογάν επέλεξε να συναντηθεί με τον ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια και να κάνει μια πολύ σκληρή ομιλία κατά του Ισραήλ και όλα από εκεί και πέρα πήραν το δρόμος τους. Η επισημοποίηση της συνάντησης στις 9 Μαΐου από τον Λευκό Οίκο δεν ήρθε ποτέ και η ματαίωση του ταξιδιού ήταν μονόδρομος με την αμερικανική πλευρά. Ακολούθησε ένα διπλωματικό «θρίλερ» μιας περίπου εβδομάδας και όπως έχουν μεταδώσει διεθνή μέσα η αμερικανική πλευρά αιφνιδιάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις. Αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα είναι η προβληματική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις δυο χώρες με το «παζάρι» του Ερντογάν να ενεργοποιείται σε μια προσπάθεια να αποκτήσει ισχυρό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα.

Μετά τις τουρκικές αιτιάσεις και τις προκλητικές δηλώσεις για τη δημιουργία θαλάσσιου πάρκου στο Αιγαίο τα πράγματα έχουν και πάλι ηρεμήσει ανάμεσα στις δυο χώρες. Στο Μαξίμου επικράτησε ψυχραιμία και μετά από σχεδόν 14 μήνες καλής γειτονίας είδαν από την πρώτη στιγμή πως υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας που δεν θα επιτρέψουν η κατάσταση να εκτροχιαστεί. Ενόψει της συνάντησης ο Ταγίπ Ερντογάν επέλεξε να προκαλέσει μια «φουρτούνα» στα ανοιχτά και μετά να κινηθεί σε πιο ήρεμα νερά. Δεν περιμένει κανείς σε αυτή τη συνάντηση να τεθούν τα δύσκολα ζητήματα, αλλά να τεθεί καταρχάς ένα χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα στις σχέσεις των δυο χωρών. Όπως έχει δηλώσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης οι θέσεις της Άγκυρας σε σχέση με την ΑΟΖ είναι γνωστό πως δεν έχουν αλλάξει. Το μείζον αυτή τη στιγμή είναι το «χτίσιμο» μιας θετικής ατζέντας και η διατήρηση του καλού κλίματος. Οι δυο ηγέτες θα έχουν την ευκαιρία να τα ξαναπούν, άλλωστε στην Ουάσιγκτον στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο και να δουν αν έχει υπάρξει κάποια πρόοδος.

Κατά τα άλλα η Τουρκία κινείται στους δικούς της ρυθμούς δείχνοντας πως οι διαφορές με την Ελλάδα θα υπάρχουν για πολλά χρόνια ακόμα. Τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς. Στα σχολικά βιβλία εντάσσεται από την επόμενη χρονιά η θεωρία της «Γαλάζιας Πατρίδας». Στη νέα διδακτέα ύλη οι χάρτες και το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» θα διδάσκονται στο μάθημα της Γεωγραφίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι εμφανές πως αυτές οι θεωρίες που βασίζονται στον τουρκικό αναθεωρητισμό καταβάλλεται προσπάθεια να γίνουν συνείδηση στους νέους Τούρκους πολίτες και συνεπώς στους μελλοντικούς ηγέτες της χώρας. Επιμύθιο: η Τουρκία γνωρίζοντας τη γεωστρατηγική της αξία καταφέρνει κάθε φορά να ντύνει με «νέο κοστούμι» τις επεκτατικές της βλέψεις. Και στη νέα της κίνηση μπαίνει και η «σφραγίδα» του υπουργείου Παιδείας.

