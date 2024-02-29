Το παλάτι «λύνει τη σιωπή του» για την κατάσταση της υγείας της Κέιτ Μίντλετον. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, "τα πάει καλά" καθώς συνεχίζει να αναρρώνει από την επέμβασή της στην κοιλιακή χώρα, ανακοίνωσε την Πέμπτη εκπρόσωπος του Παλατιού του Κένσινγκτον.

Ο εκπρόσωπος διέλυσε τις πρόσφατες εικασίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την υγεία της Κέιτ, λέγοντας στο ABC News σε μια δήλωση την Πέμπτη, "Το παλάτι του Κένσινγκτον κατέστησε σαφές τον Ιανουάριο το χρονοδιάγραμμα της ανάρρωσης της πριγκίπισσας και θα παρέχουμε μόνο σημαντικές ενημερώσεις. Αυτή η οδηγία ισχύει".

Η τελευταία σημαντική ενημέρωση που παρείχαν τα ανάκτορα για την Κέιτ έγινε, προ μηνός, στις 29 Ιανουαρίου, όταν η Κέιτ επέστρεψε στο σπίτι στο Γουίνδσορ μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες παραμονής στο νοσοκομείο, αφού υποβλήθηκε σε αυτό που το παλάτι περιέγραψε ως "προγραμματισμένη επέμβαση στην κοιλιά" στα μέσα Ιανουαρίου.

Η έλλειψη ενημέρωσης για την υγεία της Κέιτ Μίντλετον, σε συνδυασμό με την απουσία της από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς και η απουσία του συζύγου του Πρίγκιπα Ουίλιαμ από κοινωνικές υποχρεώσεις όπως το μνημόσυνο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, οδήγησαν σε ανεξέλεγκτες εικασίες στο διαδίκτυο για την κατάσταση της υγείας.

Πηγή: skai.gr

