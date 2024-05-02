Ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους τραυμάτισε σχεδόν δεκαπέντε ανθρώπους στην Οδησσό, ουκρανικό λιμάνι στρατηγικής σημασίας στη Μαύρη Θάλασσα το οποίο είχε ήδη υποστεί νωρίτερα αυτή την εβδομάδα φονικά πλήγματα, ανακοίνωσαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη οι τοπικές αρχές.

«Νέα ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους» έπληξε την Οδησσό, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης της νοτιοανατολικής Ουκρανίας Χενάντι Τρουχάνοφ μέσω Telegram.

«Πολιτικές υποδομές καταστράφηκαν» και «13 άνθρωποι τραυματίστηκαν», διευκρίνισε, προσθέτοντας πως πυροσβέστες αναπτύχθηκαν για να αντιμετωπίσουν «πυρκαγιά» μεγάλου μεγέθους, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες γι’ αυτή.

Ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Οδησσού Όλεχ Κίπερ ανέφερε από την πλευρά του πως «ρωσική πυραυλική επίθεση στην Οδησσό» τραυμάτισε 14 ανθρώπους, προσθέτοντας πως «πολιτικές υποδομές υπέστησαν ζημιές», ανάμεσά τους «αποθήκες των ταχυδρομείων».

Η Οδησσός, υποδομή καίριας σημασίας για τις ουκρανικές εξαγωγές, γίνεται συχνά στόχος επιθέσεων με πυραύλους και drones μιας κατεύθυνσης.

Τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Τετάρτη οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική πυραυλική επίθεση εκεί. Τη Δευτέρα, παρόμοια πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε πέντε ανθρώπους.

Η Ρωσία βομβαρδίζει ακατάπαυστα ουκρανικές πόλεις εδώ και μήνες ενώ οι δυνάμεις της προελαύνουν στο ανατολικό μέτωπο την ώρα που η Ουκρανία αναμένει υλικό από τις ΗΠΑ, που το Κίεβο χαρακτηρίζει κρίσιμο για τα στρατεύματά της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

