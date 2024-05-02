Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε χθες Τετάρτη με ψηφοφορία της τη διεύρυνση του ορισμού του αντισημιτισμού που χρησιμοποιεί το υπουργείο Παιδείας, μέτρο που προτάθηκε σε αντίδραση στο κύμα διαδηλώσεων υπέρ των Παλαιστινίων που σαρώνει τις πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ.

Μέρος της αμερικανικής πολιτικής τάξης κατηγορεί τους συμμετέχοντες στις μαζικές κινητοποιήσεις στα αμερικανικά πανεπιστήμια για «αντισημιτισμό», επικαλούμενη, μεταξύ άλλων, συνθήματα εχθρικά έναντι του Ισραήλ, μέγα συμμάχου των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Η πρόταση νόμου που εγκρίθηκε χθες από κοινοβουλευτικούς και των δυο κομμάτων πρακτικά υιοθετεί τον ορισμό του αντισημιτισμού τον οποίο προτείνει η Διεθνής Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA).

Κατ’ αυτόν, «αντισημιτισμός είναι συγκεκριμένη αντίληψη για τους εβραίους που μπορεί να εκδηλώνεται με την έκφραση μίσους εναντίον τους», και «οι ρητορικές και έμπρακτες εκδηλώσεις μίσους βάζουν στο στόχαστρο εβραίους ή/και ιδιοκτησιακά τους στοιχεία, θεσμούς της κοινότητάς τους και χώρους λατρείας».

Επικριτές της πρότασης νόμου επισήμαναν πως ο ορισμός αυτός θα θέσει εκτός νόμου μορφές επίκρισης του Ισραήλ στις ΗΠΑ — η IHRA επιδιώκει ακριβώς αυτό. Κατηγόρησαν τους κοινοβουλευτικούς πως πιέζουν για την υιοθέτησή του για να καταπνίξουν την ελευθερία της έκφρασης στις αμερικανικές πανεπιστημιουπόλεις.

«Οι δηλώσεις που επικρίνουν από το Ισραήλ δεν αποτελούν αφ’ εαυτών παράνομη διάκριση», τόνισε ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζέρι Νάντλερ, που ψήφισε κατά.

Για να τεθεί πάντως σε ισχύ, το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου μένει να εγκριθεί από τη Γερουσία —όπου το μέλλον του είναι ακόμη αβέβαιο— και κατόπιν να επικυρωθεί από τον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

