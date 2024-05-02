Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα Μεγάλη Πέμπτη με τοπικές βροχές ενώ στη δυτική και τη βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Τη Μεγάλη Παρασκευή η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο από το απόγευμα με τον καιρό να είναι αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σποραδικές καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας θα σημειωθούν το Μεγάλο ενώ με συννεφιά θα κάνουν Πάσχα την Κυριακή ορισμένες περιοχές της χώρας.

Ο καιρός τη Μεγάλη Πέμπτη

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι δυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά τους 22 με 24 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά όμβρους ή πρόσκαιρες καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στη Θράκη τοπικές νεφώσεις με λίγες βροχές από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Ήπειρο, το πρωί στο βόρειο Ιόνιο και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση από νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου και το βράδυ και στις υπόλοιπες περιοχές.

Άνεμοι: Δυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο και από το απόγευμα σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 και σταδιακά δυτικοί 4 έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νότια.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 έως 5 και στα νότια 4 έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στις Σποράδες νοτιανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Πιθανότητα όμβρων και μεμονωμένων καταιγίδων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου

Ο καιρός τη Μεγάλη Παρασκευή 3-05-2024

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια και πρόσκαιρα στα δυτικά και σποραδικές στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα και από τα δυτικά αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά όπου βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με την ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, στα βόρεια 3 με 5 μποφόρ, στα κεντρικά και νότια 4 με 6 και βαθμιαία στο νότιο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 25 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά και τοπικά στην Κρήτη τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Μεγάλο Σάββατο 4-05-2024

Αρχικά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα, προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στα δυτικά και βαθμιαία στα βόρεια θα εξασθενήσουν και από αργά τη νύχτα θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στα βόρεια βόρειοι βορειοδυτικοί, 4 με 6 και στα νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα 05-05-2024

Στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια, προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές. Γρήγορα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και από το μεσημέρι θα περιοριστούν στην Κρήτη, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα βελτιωθεί. Στα δυτικά ηπειρωτικά παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μομονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση στα δυτικά και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα δυτικά.

