Η «Athens Voice» αφιερώνει μία ειδική μεγάλη έκδοση 116 σελίδων για τα 116 χρόνια ιστορίας του Παναθηναϊκού. Πρόκειται για μια καταγραφή της διαχρονικής διαδρομής της ομάδας της Αθήνας που περιλαμβάνει όλα όσα θα ήθελαν να γνωρίζουν οι φίλαθλοι για τον πράσινο ποδοσφαιρικό σύλλογο.

Έχοντας πάντα το διαχρονικό σύνθημα «Ελλάς, Ευρώπη, Παναθηναϊκός», σε αυτό το πρώτο και μοναδικό στην ιστορία του ελληνικού Τύπου, τεύχος, μιλούν για το Τριφύλλι ο Πρόεδρος της ομάδας Γιάννης Αλαφούζος, ο Προπονητής Φατίχ Τερίμ, οι βετεράνοι Αριστείδης Καμάρας και Γιώργος Καραγκούνης και οι παίκτες Φώτης Ιωαννίδης, Κάρλος Ζέκα και Γιάννης Κώτσιρας.

Τις σκέψεις τους για τη μεγάλη τους πράσινη αγάπη καταγράφουν ο Παύλος Τσίμας, ο Κωνσταντίνος Καμάρας, ο Αλέξανδρος Κιτροέφ και ο Γιάννης Στάνκογλου. Οι πιστοί φίλοι της ΠΑΕ, επίσης, μιλάνε για το πως συνδέονται με την ομάδα.

Στις σελίδες της «Athens Voice» το έπος του Γουέμπλει με άγνωστες λεπτομέρειες και ο μύθος του Δημήτρη Σαραβάκου, έρχονται από το παρελθόν για να προσδιορίσουν το παρόν και να δώσουν την προοπτική του μέλλοντος.

Η εφημερίδα ανοίγει τις πόρτες του «Γεώργιος Καλαφάτης» στο Κορωπί, εκεί που χτυπάει καθημερινά η καρδιά της ομάδας και παρουσιάζει τους ανθρώπους της, ενώ κάνει μια στάση στο πρωτοποριακό καταφύγιο σκύλων που δημιούργησε η ΠΑΕ.

Στη συνέχεια, επιστρέφει στη Λεωφόρο, στο «Απόστολος Νικολαΐδης», στο γήπεδο, όπου καθημερινά συνεχίζει να επενδύει η ΠΑΕ. Η διαδρομή της εφημερίδας καταλήγει στο μέλλον στο νέο γήπεδο της ομάδας στο Βοτανικό. Ένα «πράσινο» στολίδι κάτω από τον Παρθενώνα θα περιμένει τους φιλάθλους.

Η ειδική έκδοση της εφημερίδας Athens Voice, με τις 116 σελίδες για τα 116 χρόνια του Παναθηναϊκού, βρίσκεται από σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, διαθέσιμη στα σημεία διανομής της και στην ιστοσελίδα www.athensvoice.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.