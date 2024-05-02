ΗΠΑ: Η Γερουσία στην Αριζόνα τάσσεται υπέρ της κατάργησης νόμου του 1864 για την άμβλωση

Η άνω Βουλή του Κογκρέσου στην Αριζόνα ψήφισε χθες Τετάρτη υπέρ της κατάργησης νόμου που απαγόρευε σχεδόν απόλυτα την άμβλωση, συνταγμένου το 1864, κατόπιν απόφασης στις αρχές Απριλίου του Ανωτάτου Δικαστηρίου της πολιτείας αυτής της αμερικανικής Δύσης που τον χαρακτήριζε εφαρμοστέο.

Η κατάργηση του κειμένου, που απαγόρευε σχεδόν κάθε διακοπή της κύησης από τη στιγμή της σύλληψης, με μοναδική εξαίρεση περιπτώσεις που διέτρεχε κίνδυνο η ζωή της μέλλουσας μητέρας, αποφασίστηκε οριακά, με 16 ψήφους υπέρ έναντι 14 κατά. Το μέτρο μένει να επικυρωθεί από την κυβερνήτρια της Αριζόνας, τη Δημοκρατική Κέιτι Χομπς.

Η αιρετή τόνισε σε ανακοίνωσή της πως είναι «ευτυχής» για την έκβαση της ψηφοφορίας στη Γερουσία της πολιτείας και διαβεβαίωσε πως θα «σπεύσει να επικυρώσει την κατάργηση» του νόμου.

Το ζήτημα της άμβλωσης έχει μετατραπεί σε κεντρική θεματική της προεκλογικής εκστρατείας στη χώρα, ενόψει της αναμέτρησης της 5ης Νοεμβρίου ανάμεσα στον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στον Δημοκρατικό απερχόμενο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Η Αριζόνα συγκαταλέγεται στις πολιτείες που ενδέχεται να κρίνουν το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Στον νόμο του 1864 δεν προβλέπονταν εξαιρέσεις ούτε για περιπτώσεις που η εγκυμοσύνη οφειλόταν σε βιασμό, ούτε σε αιμομιξία.

Το γεγονός πως ο νόμος αυτός κρίθηκε εφαρμοστέος πυροδότησε νέα πολεμική στις ΗΠΑ, καταδικάστηκε σε υψηλούς τόνους από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ενώ επικρίθηκε επίσης, πιο συγκρατημένα, από τον Ρεπουμπλικάνο ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτή η πλήρης απαγόρευση της άμβλωσης θα έστελνε στη φυλακή γιατρούς, απειλούσε τη ζωή γυναικών σε όλη την πολιτεία μας και αναιρούσε το δικαίωμα εκατομμυρίων» γυναικών στην Αριζόνα να αποφασίζουν για το σώμα τους και το μέλλον τους, δήλωσε χθες η κυβερνήτρια Χομπς.

Εν υπνώσει για δεκαετίες, ο νόμος «είναι πλέον εφαρμοστέος», αποφάσισε την 9η Απριλίου το Ανώτατο Δικαστήριο της Αριζόνας.

Η ετυμηγορία ακολούθησε απόφαση του ομοσπονδιακού Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, με την οποία αναιρέθηκε τον Ιούνιο του 2022 η συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος στην άμβλωση κι αφέθηκε στις πολιτείες η διακριτική ευχέρεια να νομοθετήσουν για το ζήτημα.

Έκτοτε, περίπου είκοσι πολιτείες απαγόρευσαν εντελώς ή επέβαλαν αυστηρούς περιορισμούς στην άμβλωση.

Η πολιτειακή γενική εισαγγελέας (σ.σ. υπουργός Δικαιοσύνης), η Δημοκρατική Κρις Μέιζ, αντέδρασε έντονα, ανακοινώνοντας πως δεν θα ενέκρινε καμία δίωξη σε βάρος γυναικών ή γιατρών, κάτι όμως δεν αποκλειόταν να αποδειχθεί ανεφάρμοστο μετεκλογικά, αφού πρόκειται επίσης για αιρετή.

Η απόφαση «να επανεπιβληθεί νόμος αναγόμενος στην εποχή που η Αριζόνα δεν ήταν καν πολιτεία, μαινόταν ο εμφύλιος πόλεμος κι οι γυναίκες δεν είχαν καν δικαίωμα ψήφου, θα μείνει στην ιστορία ως μαύρη κηλίδα για την πολιτεία μας», έκρινε η κυρία Μέιζ την 9η Απριλίου.

Πρωτοβουλία πολιτών για τη συγκέντρωση υπογραφών προκειμένου να ζητηθεί να διεξαχθεί δημοψήφισμα ώστε το δικαίωμα στην άμβλωση να κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα της Αριζόνας ανακοίνωσε πως εξασφαλίστηκε ο απαιτούμενος αριθμός. Η δημόσια διαβούλευση αναμένεται να διεξαχθεί ταυτόχρονα με τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, όπως και στη Φλόριντα (νοτιοανατολικά) — ακόμη μια πολιτεία αποφασιστικής σημασίας.

Ο Δημοκρατικός απερχόμενος πρόεδρος Μπάιντεν έχει αναγάγει την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών σε μείζονα άξονα της εκστρατείας του για να εξασφαλίσει δεύτερη θητεία τον Νοέμβριο, όταν θα αντιμετωπίσει ξανά τον Ρεπουμπλικάνο προκάτοχό του Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτός ο τελευταίος καυχιέται πως πέτυχε, με τους διορισμούς του στο ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο, την αναίρεση της συνταγματικής κατοχύρωσης της άμβλωσης τον Ιούνιο του 2022, αλλά θα προτιμούσε να μην υποστεί τις εκλογικές συνέπειες που πιθανόν θα συνεπαγόταν η υιοθέτηση υπερβολικά συντηρητικής θέσης για το ζήτημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

