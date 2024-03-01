Χωρίς μέσα μεταφοράς η Γερμανία - Απεργούν οι εργαζόμενοι στα 14 από τα 16 κρατίδια

Λεωφορεία, τραμ και μετρό είναι ακινητοποιημένα σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της Γερμανίας κατά την κορύφωση μιας εβδομάδας απεργιών στα δημόσια μέσα μεταφοράς λόγω διαφωνιών για τα ωράρια εργασίας.

Απεργιακές κινητοποιήσεις, στις οποίες έχει καλέσει το συνδικάτο Verdi, πραγματοποιούνται σε 14 από τα 16 κρατίδια της χώρας, περιλαμβανομένου του Βερολίνου. Στην πρωτεύουσα η απεργία αναμένεται να λήξει στις 2.00 μ.μ. (15:00 ώρα Ελλάδας), όμως αλλού η κινητοποίηση θα διαρκέσει μέχρι αύριο, Σάββατο.

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις συμπίπτουν με διαδηλώσεις για το κλίμα με αίτημα πιο πράσινες μεταφορές σε περισσότερες από 100 πόλεις, τις οποίες διοργανώνουν οι Παρασκευές για το Μέλλον και άλλες πράσινες ομάδες.

Είναι το δεύτερο κύμα απεργιών σε σχεδόν εθνική κλίμακα τις τελευταίες εβδομάδες στις οποίες καλεί το Verdi, που εκπροσωπεί περίπου 90.000 υπαλλήλους από περισσότερες από 130 δημοτικές εταιρίες.

Το Verdi έχει πει πως οι συνομιλίες για τα συμβόλαια των εργαζομένων στα δημόσια μέσα μεταφοράς δεν προχωρούν καθώς διεκδικεί μείωση των ωρών εργασίας και περισσότερες ημέρες άδειας.

Η εταιρία που διαχειρίζεται τις δημόσιες μεταφορές του Βερολίνου BVG χαρακτήρισε την απεργιακή κινητοποίηση "αχρείαστη και εντελώς υπερβολική".

Αντιμέτωπη με τον επίμονο υψηλό πληθωρισμό, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης έχει δει έναν αριθμό απεργιών που έχουν επηρεάσει επίσης τα αεροπορικά ταξίδια και τους σιδηροδρόμους.

Οι μετακινούμενοι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με περισσότερες απεργίες στους σιδηρόδρομους, μετά την κατάρρευση χθες βράδυ των πολυήμερων συνομιλιών ανάμεσα στην ένωση των μηχανοδηγών GDL και την Deutsche Bahn.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

