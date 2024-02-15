Μία 44χρονη μητέρα δύο παιδιών που εργαζόταν ως DJ σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό, έχασε τη ζωή της στην ένοπλη επίθεση τριών ανδρών στο τέλος της παρέλασης των Kansas City Chiefs, για την νίκη της ομάδας στο Super Bowl.

H 44χρονη Λίζα Λόπεζ αγκαλιά με τον άνδρα της

Η Λίντα Λόπεζ πανηγύριζε μαζί με άλλους φιλάθλους, σε μία ημέρα γιορτής, και την άλλη στιγμή έπεσε στο έδαφος από τα πυρά των ενόπλων – οι οποίοι συνελήθφησαν.

Η άτυχη γυναίκα υπέστη τραύμα από πυροβόλο όπλο στην κοιλιά της, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και πέθανε κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης.

Η άτυχη 44χρονη με τον σύζυγο και τα δύο παιδιά τους

Από το μπαράζ των πυροβολισμών τραυματίστηκαν άλλοι 21 άνθρωποι ,ανάμεσά τους και 11 παιδιά ηλικίας από 6 έως 15 ετών, που είχαν πάει στην παρέλαση μαζί με τους γονείς τους.

«Είναι μια τραγική κατάσταση. Ήμουν εκεί με την εξάχρονη κόρη μου, την Καμίλα, και ξαφνικά, εκεί που πιάναμε κομφετί στον αέρα, καταλήξαμε να κρυβόμαστε σε ένα μπάνιο, χωρίς να ξέρουμε ποια μπορεί να είναι η μοίρα μας. Δυστυχώς, αυτή είναι η κατάσταση μεγάλων εκδηλώσεων στην Αμερική » δήλωσε η Manny Abarca, φίλη της Λόπεζ, που είχαν πάει μαζί στην γιορτή της ομάδας τους.

Δεκαπέντε από τους τραυματίες - ανάμεσά τους 9 παιδιά - χαροπαλεύουν στα νοσοκομεία, ενώ η συζήτηση για την οπλοκατοχή φούντωσε για άλλη μία φορά στις ΗΠΑ.

Ο Aμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κάλεσε για ακόμη μια φορά το Κογκρέσο να ενεργήσει ώστε να αντιμετωπιστούν οι επιθέσεις με τη χρήση όπλων.

Η τοπική αστυνομική διεύθυνση ανακοίνωσε αρχικά πως δύο ύποπτοι, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν όπλα, προσήχθησαν και ανακρίνονται. Ωστόσο ο αρχηγός της αστυνομίας του Κάνσας σε συνέντευξη Τύπου δήλωσε πως τρία άτομα συνελήφθησαν. Δεν τους κατονόμασε και είπε ότι οι ερευνητές δεν είχαν εντοπίσει κίνητρο.

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει μια χαοτική σκηνή έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό, καθώς αστυνομικοί εισβάλλουν στο κτίριο ενώ άνθρωποι που συμμετείχαν στη γιορτή του Super Bowl διασκορπίζονταν για να καλυφθούν.

