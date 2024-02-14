Τη στιγμή που συλλαμβάνεται ένας από τους δράστες της αιματηρής επίθεσης στο Κάνσας Σίτι των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά τη διάρκεια της παρέλασης του Super Bowl κατέγραψε με κάμερα από κινητό ένας αυτόπτης μάρτυρας.
Ο ένας εκ των δραστών επιχειρεί να διαφύγει ανάμεσα στο πλήθος, όταν γίνεται αντιληπτός από πολίτες, οι οποίοι τον καταδιώκουν και τον ακινητοποιούν στο έδαφος.
Δείτε βίντεο:
🚨 SHOOTER GETTING TACKLED at the Kansas city chiefs super bowl parade.— Skyrider (@Skyrider073) February 14, 2024
W for the people tackling that mf!! pic.twitter.com/Lmc7vqxGuh
Ο δράστης αντιστέκεται, όμως τουλάχιστον τρία ή τέσσερα άτομα τον κρατούν ακινητοποιημένο στο έδαφος, μέχρι να καταφρτάσουν οι αστυνομικοί.
Δείτε φωτογραφία από τον έναν δράστη:
Οι αστυνομικοί έχουν ακινητοποιήσει ένα ακόμη άτομο σε άλλο σημείο, σε απόσταση λίγων μέτρων.
