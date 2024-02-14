Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πυροβολισμοί στο Κάνσας Σίτι: Βίντεο από τη στιγμή που πολίτες συλλαμβάνουν έναν από τους δράστες - Φωτογραφία του ενόπλου

Οι πολίτες κράτησαν ακινητοποιημένο τον δράστη μέχρι να καταφτάσουν οι αστυνομικοί - Ο δεύτερος δράστης είχε ήδη συλληφθεί σε απόσταση λίγων μέτρων

Κάνσας

Τη στιγμή που συλλαμβάνεται ένας από τους δράστες της αιματηρής επίθεσης στο Κάνσας Σίτι των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά τη διάρκεια της παρέλασης του Super Bowl κατέγραψε με κάμερα από κινητό ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Ο ένας εκ των δραστών επιχειρεί να διαφύγει ανάμεσα στο πλήθος, όταν γίνεται αντιληπτός από πολίτες, οι οποίοι τον καταδιώκουν και τον ακινητοποιούν στο έδαφος.

Δείτε βίντεο: 

Ο δράστης αντιστέκεται, όμως τουλάχιστον τρία ή τέσσερα άτομα τον κρατούν ακινητοποιημένο στο έδαφος, μέχρι να καταφρτάσουν οι αστυνομικοί.

Δείτε φωτογραφία από τον έναν δράστη: 

Kansas

Οι αστυνομικοί έχουν ακινητοποιήσει ένα ακόμη άτομο σε άλλο σημείο, σε απόσταση λίγων μέτρων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κάνσας πυροβολισμοί ΗΠΑ σύλληψη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark