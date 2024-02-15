Πολωνοί αγρότες πυροδότησαν φωτοβολίδες και βαρελότα και εκσφενδόνισαν αυγά σε γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη δυτική πόλη Βρότσλαβ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων PAP, και οι διοργανωτές προσπάθησαν γρήγορα να διαλύσουν τη διαδήλωση.

Αγρότες σε όλη την Ευρώπη διαμαρτύρονται για τους περιορισμούς που υφίστανται λόγω των μέτρων της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και για το αυξανόμενο κόστος και αυτό που λένε πως είναι αθέμιτος ανταγωνισμός από το εξωτερικό, ιδιαίτερα από την Ουκρανία.

"Η διαμαρτυρία ξεκίνησε στις 10.00 π.μ., περίπου στις 10:10 ή 10:15 διαλύθηκε από τους διοργανωτές, ζήτησαν από τον κόσμο να διαλυθεί", δήλωσε η Μόνικα Ντούμπετς, εκπρόσωπος του Δημαρχείου του Βρότσλαβ.

🚜🇵🇱 Farmers from Lower Silesia in Poland are taking action!Under the slogan "All to Wroclaw" they're ready to bring their tractors to the offices of the European Parliament.



The farmers are unhappy with the influx of goods from Ukraine and the "Green Deal",which imposes pic.twitter.com/Tzu5Xro0Av — Tibo91 (@Tibortibor15) February 15, 2024

🙌Most of the cities in Poland are now seen with farmers and truckerss protesting against the tyrannical EU policies. pic.twitter.com/QWAESRgN50 — Truthseeker (@Xx17965797N) February 15, 2024

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, περίπου 1.000 διαδηλωτές και 500 τρακτέρ και άλλα αγροτικά οχήματα ήταν στη διαδήλωση, είπε.

Πλάνα που μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο TVN24 δείχνουν διαδηλωτές να πραγματοποιούν πορεία στους δρόμους κρατώντας πολωνικές σημαίες, πανό και σε κάποιες περιπτώσεις φωτοβολίδες. Οι αγρότες συγκεντρώθηκαν μπροστά από τα κεντρικά γραφεία της περιφερειακής διοίκησης όπου άναψαν μια μεγάλη φωτιά, με τον καπνό να υψώνεται στον ουρανό.

Παρότι οι διοργανωτές τους ζήτησαν να διαλυθούν, πολλοί δεν το έκαναν, όπως δείχνουν οι εικόνες.

Οι Πολωνοί αγρότες σχεδιάζουν πλήρη αποκλεισμό όλων των συνοριακών σημείων διέλευσης με την Ουκρανία και μεγάλη διαδήλωση στην πρωτεύουσα Βαρσοβία στις 20 Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

