Ισπανία: Τρακτέρ στο κέντρο της Μαδρίτης μπροστά από το υπουργείο Γεωργίας

Περίπου 15 τρακτέρ στάθμευσαν σήμερα μπροστά από το υπουργείο Γεωργίας της Ισπανίας, στην καρδιά της Μαδρίτης, εν αναμονή μιας συνάντησης με τον αρμόδιο υπουργό Λουίς Πλάνας, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας, χωρίς να έχει διευκρινιστεί το πότε ακριβώς.

Τα τρακτέρ έφθασαν αργά το πρωί περιμετρικά του υπουργείου, ένα κτίριο που βρίσκεται μπροστά στο σιδηροδρομικό σταθμό Atocha, όπου οι διαδηλωτές κρέμασαν πανό όπου αναγράφονταν συνθήματα όπως «Οι αγρότες επί ποδός πολέμου» ή «Πλάνας, η καταστροφή της υπαίθρου, το πρότεινες, το κέρδισες», μεταδίδει ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο υπουργός, ο οποίος έκανε χθες δεκτούς εκπροσώπους του αγροτοδιατροφικού τομέα, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τους επικεφαλής των τριών μεγαλύτερων συνδικαλιστικών ενώσεων γεωργών και κτηνοτρόφων (Asaja, COAG και UPA).

Υπό βροχή, περίπου 250 μέλη του κλάδου, με τη συνοδεία των συνδικάτων, παρέλυσαν την κυκλοφορία σε αυτή την κεντρική οδική αρτηρία της ισπανική πρωτεύουσας. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στην κινητοποίηση έφθασαν με λεωφορεία στο σημείο.

Χθες, οι Ισπανοί αγρότες διαδήλωσαν, όπως κάνουν εδώ και περισσότερες από 7 ημέρες, για να καταγγείλουν τις δυσκολίες του τομέα, κλείνοντας δρόμους σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, από τη Σεβίλλη (νότια) στο Βαγιαδολίδ (βορειοδυτικά) έως την Καταλονία (βορειοανατολικά).

Όπως οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί τους, οι Ισπανοί αγρότες διαμαρτύρονται για τον αθέμιτο, όπως καταγγέλλουν, ανταγωνισμό από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν υπόκεινται στους ίδιους κανονισμούς και κατά της γραφειοκρατίας και των κανόνες που εκτιμούν πως είναι πολύ αυστηροί.

Επιπλέον, διαμαρτύρονται για τις πολύ χαμηλές τιμές αγοράς της παραγωγής τους στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και για την έλλειψη κρατικών ενισχύσεων στον κλάδο.

Οι τρεις μεγαλύτερες συνδικαλιστικές ενώσεις των αγροτών (Asaja, COAG και UPA) έχουν εξαγγείλει μια διαδήλωση την 21η Φεβρουαρίου στη Μαδρίτη μπροστά από το υπουργείο Γεωργίας, που θα την ακολουθήσει μία ακόμη κινητοποίηση στις 26 Φεβρουαρίου στην ισπανική πρωτεύουσα, ανήμερα της Συνόδου των υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

