Τρόμος στο Κάνσας: Μπαράζ πυροβολισμών στην παρέλαση των νικητών του Super Bowl με ένα νεκρό και τουλάχιστον 20 τραυματίες - Δείτε βίντεο

Έντεκα από τους τραυματίες από τους πυροβολισμούς ή το χάος που ακολούθησε είναι παιδιά ηλικίας 6 ετών

Κάνσας

Σκηνές τρόμου και πανικού εκτυλίχθηκαν χθες από  μπαράζ πυροβολισμών που σημειώθηκε στο κέντρο του Κάνσας Σίτι του Μιζούρι, κοντά σε μια υπαίθρια γιορτή για τη νίκη του πρωταθλητή NFL των Chiefs' Super Bowl, με απολογοσμό ένα νεκρό και τουλάχιστον είκοσι τραυματίες. 

Ο αρχηγός της αστυνομίας Στέισι Γκρέιβς είπε σε συνέντευξη Τύπου ότι τρία άτομα συνελήφθησαν «και βρίσκονται υπό έρευνα» σε σχέση με τη δολοφονική επίθεση στον σταθμό Union Station της πόλης μετά από μια παρέλαση με κομφετί.

Ο Γκρέιβς είπε ότι δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό το κίνητρο της ένοπλης επίθεσης. Έντεκα από τους τραυματίες από τους πυροβολισμούς ή το χάος που ακολούθησε είναι παιδιά ηλικίας 6 ετών.

Κάνσας

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς, ένας εκ των οποίων θανάσιμα, δήλωσαν οι αρχές. Ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός KKFI αναγνώρισε το θύμα ως τη Λίζα Λόπεζ, μία από τις Disk Jockey του και παρουσιάστρια της εκπομπής "Taste of Tejano".

Δεκαπέντε από τους τραυματίες φέρουν σοβαρά για τη ζωή τους τραύματα, δήλωσε ο αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρος Γκράντισον σε συνέντευξη Τύπου αργά το απόγευμα.

Υπολογίζεται ότι ένα εκατομμύριο άνθρωποι βρίσκονταν στο κέντρο του Κάνσας Σίτι για να γιορτάσουν το πρωτάθλημα Super Bowl της ομάδας τους, και η περιοχή όπου έγιναν τα γυρίσματα στο Union Station ήταν λίγα βήματα μακριά από το σημείο όπου η ομάδα πραγματοποίησε μια συγκέντρωση νίκης για χιλιάδες οπαδούς.

κανσας

Τα παιδιά μπόρεσαν να έρθουν να δουν τους ήρωες του ποδοσφαίρου τους καθώς σχολικές περιοχές στην περιοχή του μετρό του Κάνσας Σίτι είχαν ακυρώσει τα μαθήματα για να επιτρέψουν στους μαθητές να παρακολουθήσουν τη γιορτή.

Οι παίκτες βρίσκονταν ακόμη στη σκηνή του ράλι νίκης των Αρχηγών όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί. Ενώ μερικοί άνθρωποι είχαν αρχίσει να απομακρύνονται, η περιοχή, ήταν ακόμα γεμάτη από θαυμαστές, οι οποίοι άρχισαν να φεύγουν έντρομοι μετά τον ήχο των πυροβολισμών.

Ο Γκρέιβς είπε ότι βρέθηκαν όπλα στο σημείο, αλλά δεν μπορούσε να προσδιορίσει πόσα. Περισσότεροι από 800 αστυνομικοί βρίσκονταν στην περιοχή για την εκδήλωση όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί.

κανσας

Όλοι οι παίκτες, οι προπονητές και το προσωπικό των Chiefs που παρευρέθηκαν είναι ασφαλείς, δήλωσε ο δήμαρχος Κουίντον Λούκας στη συνέντευξη Τύπου.

κανσας

Τη στιγμή που συλλαμβάνεται ένας από τους δράστες της αιματηρής επίθεσης στο Κάνσας Σίτι των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά τη διάρκεια της παρέλασης του Super Bowl κατέγραψε με κάμερα από κινητό ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Ο ένας εκ των δραστών επιχειρεί να διαφύγει ανάμεσα στο πλήθος, όταν γίνεται αντιληπτός από πολίτες, οι οποίοι τον καταδιώκουν και τον ακινητοποιούν στο έδαφος.

Δείτε βίντεο: 

Ο δράστης αντιστέκεται, όμως τουλάχιστον τρία ή τέσσερα άτομα τον κρατούν ακινητοποιημένο στο έδαφος, μέχρι να καταφρτάσουν οι αστυνομικοί.

Δείτε φωτογραφία από τον έναν δράστη: 

Kansas

Οι αστυνομικοί έχουν ακινητοποιήσει ένα ακόμη άτομο σε άλλο σημείο, σε απόσταση λίγων μέτρων.

