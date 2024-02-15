Σκηνές τρόμου και πανικού εκτυλίχθηκαν χθες από μπαράζ πυροβολισμών που σημειώθηκε στο κέντρο του Κάνσας Σίτι του Μιζούρι, κοντά σε μια υπαίθρια γιορτή για τη νίκη του πρωταθλητή NFL των Chiefs' Super Bowl, με απολογοσμό ένα νεκρό και τουλάχιστον είκοσι τραυματίες.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Στέισι Γκρέιβς είπε σε συνέντευξη Τύπου ότι τρία άτομα συνελήφθησαν «και βρίσκονται υπό έρευνα» σε σχέση με τη δολοφονική επίθεση στον σταθμό Union Station της πόλης μετά από μια παρέλαση με κομφετί.

JUST IN: Surveillance footage captures the moment a gunman opened fire at the #ChiefsParade in Kansas City, where at least 22 people were shot, resulting in 1 fatality - BREAKING 911 pic.twitter.com/JiMJv4ZVqJ — godfather (@Truthgodfather) February 15, 2024

Ο Γκρέιβς είπε ότι δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό το κίνητρο της ένοπλης επίθεσης. Έντεκα από τους τραυματίες από τους πυροβολισμούς ή το χάος που ακολούθησε είναι παιδιά ηλικίας 6 ετών.

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς, ένας εκ των οποίων θανάσιμα, δήλωσαν οι αρχές. Ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός KKFI αναγνώρισε το θύμα ως τη Λίζα Λόπεζ, μία από τις Disk Jockey του και παρουσιάστρια της εκπομπής "Taste of Tejano".

Here we go.



Super Bowl parade shooting. False flag. pic.twitter.com/oz8BQAaQNC — Suburban Black Man 🇺🇸 (@niceblackdude) February 14, 2024

Δεκαπέντε από τους τραυματίες φέρουν σοβαρά για τη ζωή τους τραύματα, δήλωσε ο αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρος Γκράντισον σε συνέντευξη Τύπου αργά το απόγευμα.

Υπολογίζεται ότι ένα εκατομμύριο άνθρωποι βρίσκονταν στο κέντρο του Κάνσας Σίτι για να γιορτάσουν το πρωτάθλημα Super Bowl της ομάδας τους, και η περιοχή όπου έγιναν τα γυρίσματα στο Union Station ήταν λίγα βήματα μακριά από το σημείο όπου η ομάδα πραγματοποίησε μια συγκέντρωση νίκης για χιλιάδες οπαδούς.

Τα παιδιά μπόρεσαν να έρθουν να δουν τους ήρωες του ποδοσφαίρου τους καθώς σχολικές περιοχές στην περιοχή του μετρό του Κάνσας Σίτι είχαν ακυρώσει τα μαθήματα για να επιτρέψουν στους μαθητές να παρακολουθήσουν τη γιορτή.

#BREAKING:

One person has died, and at least 9 people are injured after shooting near Chiefs parade in Kansas City.pic.twitter.com/FcwdL6dVzx — Nizam Tellawi (@nizamtellawi) February 14, 2024

Οι παίκτες βρίσκονταν ακόμη στη σκηνή του ράλι νίκης των Αρχηγών όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί. Ενώ μερικοί άνθρωποι είχαν αρχίσει να απομακρύνονται, η περιοχή, ήταν ακόμα γεμάτη από θαυμαστές, οι οποίοι άρχισαν να φεύγουν έντρομοι μετά τον ήχο των πυροβολισμών.

Ο Γκρέιβς είπε ότι βρέθηκαν όπλα στο σημείο, αλλά δεν μπορούσε να προσδιορίσει πόσα. Περισσότεροι από 800 αστυνομικοί βρίσκονταν στην περιοχή για την εκδήλωση όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί.

Όλοι οι παίκτες, οι προπονητές και το προσωπικό των Chiefs που παρευρέθηκαν είναι ασφαλείς, δήλωσε ο δήμαρχος Κουίντον Λούκας στη συνέντευξη Τύπου.

Τη στιγμή που συλλαμβάνεται ένας από τους δράστες της αιματηρής επίθεσης στο Κάνσας Σίτι των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά τη διάρκεια της παρέλασης του Super Bowl κατέγραψε με κάμερα από κινητό ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Ο ένας εκ των δραστών επιχειρεί να διαφύγει ανάμεσα στο πλήθος, όταν γίνεται αντιληπτός από πολίτες, οι οποίοι τον καταδιώκουν και τον ακινητοποιούν στο έδαφος.

Δείτε βίντεο:

🚨 SHOOTER GETTING TACKLED at the Kansas city chiefs super bowl parade.



W for the people tackling that mf!! pic.twitter.com/Lmc7vqxGuh — Skyrider (@Skyrider073) February 14, 2024

Ο δράστης αντιστέκεται, όμως τουλάχιστον τρία ή τέσσερα άτομα τον κρατούν ακινητοποιημένο στο έδαφος, μέχρι να καταφρτάσουν οι αστυνομικοί.

Δείτε φωτογραφία από τον έναν δράστη:

Οι αστυνομικοί έχουν ακινητοποιήσει ένα ακόμη άτομο σε άλλο σημείο, σε απόσταση λίγων μέτρων.

Πηγή: skai.gr

