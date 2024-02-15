Αμερικανικές δυνάμεις κατέσχεσαν προηγμένα συμβατικά όπλα και άλλο παρόμοιου είδους υλικό από το Ιράν το οποίο προοριζόταν για περιοχές της Υεμένης που ελέγχουν οι Χούθι σε ένα πλοίο στην Αραβική Θάλασσα στις 28 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε σήμερα το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Περισσότερες από 200 συσκευασίες που περιείχαν εξαρτήματα βαλλιστικών πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς, εκρηκτικά, εξαρτήματα μη επανδρωμένου υποβρύχιου οχήματος/μη επανδρωμένου οχήματος επιφανείας (UUV/USV), εξοπλισμό επικοινωνίας και δικτύων στρατιωτικού επιπέδου, μηχανισμούς εκτοξευτών αντιαρματικών κατευθυνόμενων πυραύλων και άλλα στρατιωτικά εξαρτήματα ανακαλύφθηκαν πάνω στο πλοίο, ανέφερε.

CENTCOM Intercepts Iranian Weapons Shipment Intended for Houthis



TAMPA, Fla. – A U.S. Coast Guard cutter, forward deployed to the U.S. Central Command (CENTCOM) area of responsibility, seized advanced conventional weapons and other lethal aid originating in Iran and bound to… pic.twitter.com/inkw4ihq1I — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 15, 2024

«Η συνεχιζόμενη προμήθεια από το Ιράν προηγμένων συμβατικών όπλων στους Χούθι εξακολουθεί να υπονομεύει την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας και την ελεύθερη ροή του εμπορίου», επισήμανε ο διοικητής της Centcom Μάικλ Ερικ Κουρίλα.

Οι μαχητές των Χούθι στην Υεμένη έχουν κατ’ επανάληψη εξαπολύσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον διεθνών εμπορικών πλοίων από τα μέσα Νοεμβρίου, σε ένδειξη αλληλεγγύης, όπως υποστηρίζουν, προς τους Παλαιστίνιους εναντίον των στρατιωτικών ενεργειών του Ισραήλ στη Γάζα.

Η CENTCOM ανακοίνωσε μάλιστα νωρίτερα πως οι δυνάμεις της διενήργησαν τέσσερα πλήγματα χθες, Τετάρτη, σε περιοχές της Υεμένης που ελέγχουν οι Χούθι, απ’ όπου η υποστηριζόμενη από το Ιράν πολιτοφυλακή ετοιμαζόταν να θέσει στο στόχαστρο πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

