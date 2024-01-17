Αρκετές χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν στις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην ρωσική Δημοκρατία του Μπασκορτοστάν στο Βόλγα ποταμό, διαμαρτυρόμενοι για την φυλάκιση του οικολόγου ακτιβιστή Φαΐλ Αλσίμοφ, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και γκλομπς για να διαλύσει του διαδηλωτές.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κόσμο να φωνάζει «αέρια» και να απομακρύνονται.

Σε άλλο βίντεο φαίνεται η αστυνομία νε επιτίθεται με γκλομπς στο πλήθος, ενώ σε ένα τρίτο μια γυναίκα επικρίνει την αστυνομία ζητώντας να σταματήσει να χτυπά ένα διαδηλωτή που είχε πέσει στο έδαφος.

Ο Αλσίνοφ καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση σήμερα με την κατηγορία ότι προσέβαλε μετανάστες εργάτες σε ομιλία του που εκφώνησε τον Απρίλιο του 2023 στη διάρκεια διαδήλωσης με αφορμή τα σχέδια εξόρυξης χρυσού σε μια περιοχή του Μπασκορτοστάν

Οι υποστηρικτές του δήλωσαν ότι η υπόθεση εναντίον του ήταν καθυστερημένη εκδίκηση για το ρόλο του σε διαμαρτυρίες αρκετά χρόνια νωρίτερα, κατά τις οποίες ακτιβιστές εμπόδισαν με επιτυχία σχέδια εξόρυξης ανθρακικού νατρίου σε λόφο που οι ντόπιοι θεωρούν ιερό τόπο.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι ήρθαν να με υποστηρίξουν. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Δεν παραδέχομαι την ενοχή μου. Πάντα αγωνιζόμουν για τη δικαιοσύνη, για τον λαό μου, για τη δημοκρατία μου», δήλωσε ο Αλσίνοφ στο διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης RusNews μετά την ετυμηγορία.

Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποί συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του δικαστηρίου στην μικρή πόλη Μπαϊμάκ για να δηλώσουν την υποστήριξη τους στον Αλσίμοφ σύμφωνα με τον ανεξάρτητο ιστότοπο Vorstka.

Το Μπασκορτοστάν βρίσκεται 1.440 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας. Είναι μια περιοχή παραγωγής πετρελαίου με 4,1 εκατομμύρια κατοίκους και μια από τις 80 διοικητικές οντότητες που συνθέτουν τη Ρωσική Ομοσπονδία.

Οι παρατηρητές ανέφεραν ότι η σημερινή διαμαρτυρία είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει στην Ρωσία από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, περίπου πρίν από δύο χρόνια.

Οι διαδηλωτές φώναζαν το σύνθημα «Λευτεριά στον Αλσίμοφ» ζητώντας την παραίτηση του τοπικού κυβερνήτη Ραμπίι Χαμπίροφ, με αίτημα του οποίου ξεκίνησε η δίκη του οικολόγου ακτιβιστή.

Ένα βίντεο του μέσου ενημέρωσης Ostorozhno Novosti το οποίο προβλήθηκε από μέσα ενημέρωσης δείχνει τις δυνάμεις ασφαλείας να κάνουν χρήση βίας για να διαλύσουν το πλήθος. Αρκετοί διαδηλωτές συνελήφθησαν.

Ο Αλσίνοφ υπήρξε ένας από τους ηγέτες των διαμαρτυριών που έγιναν εναντίον της εξόρυξης ασβεστόλιθου στο όρος Κουστάου στο Μπασκορτοστάν για το χημικό εργοστάσιο που βρίσκεται στην περιοχή.

Κατά την διάρκεια των διαδηλώσεων το Κουστάου είχε ανακηρυχθεί ως ένα προστατευόμενο φυσικό μνημείο το 2020. Την ίδια περίοδο ο 37χρονος ακτιβιστής ξεκίνησε καμπάνια με αίτημα να δοθεί μεγαλύτερη αυτονομία στην Δημοκρατία του Μπασκορτοστάν και να προστατευθεί η Μπασκιρική γλώσσα.

Η οργάνωση Μπασκόρτ, της οποία ο ίδιος ηγείται, χαρακτηρίσθηκε ως εξτρεμιστική και απαγορεύθηκε το 2020.

Στα τέλη του 2023, στον Αλσίνοφ επιβλήθηκε ένα πρόστιμο για μια ανάρτηση του στο ρωσικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης Vkontakte.

Ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία «ως «γενοκτονία ενάντια στον λαό της Μπασκίριας» και είχε γράψει ότι «αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος».

Σύμφωνα με αναφορές των μέσων ενημέρωσης η περιοχή του Μπασκορτοστάν είναι μία από τις περιοχές της Ρωσίας η οποία έχει ξεπεράσει τον μέσο όρο σε ανθρώπινες απώλειες στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πολυπληθείς διαδηλώσεις στη Ρωσία είναι υπερβολικά σπάνιες εξαιτίας του κινδύνου σύλληψης που αφορά κάθε συγκέντρωση την οποία οι αρχές θεωρούν ότι δεν έχει εγκριθεί από τις ίδιες.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν συλληφθεί την τελευταία διετία γιατί αντιτίθενται στον πόλεμο στην Ουκρανία.

