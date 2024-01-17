Ιταλία: Με DNA θα εντοπίζονται οι ιδιοκτήτες σκύλων που αφήνουν περιττώματα

Μια ιταλική επαρχία αποφάσισε να στραφεί στα τεστ γενετικού υλικού για να αντιμετωπίσει τις… ακαθαρσίες των σκύλων στους δρόμους, που έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα.

Αφού ολοκληρωθεί η βάση δεδομένων στην οποία θα συγκεντρωθεί το DNA των σκύλων, οι οδοκαθαριστές και οι υπηρεσίες υγείας του Μπολτσάνο θα συγκεντρώνουν τα περιττώματα των ζώων, θα ταυτοποιούν το γενετικό υλικό και στη συνέχεια θα στέλνουν τη… λυπητερή στους ιδιοκτήτες που δεν τα μάζεψαν: από 50 έως 500 ευρώ πρόστιμο.

Οι ιδιοκτήτες που θα αρνηθούν να δώσουν δείγμα DNA των σκύλων τους θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο από 292 έως 1.048 ευρώ.

Οι τοπικές αρχές της πόλης του Μπολτσάνο και των γύρω κωμοπόλεων, στις γραφικές Δολομιτικές Άλπεις, δημιουργούν μια βάση δεδομένων για τους περίπου 40.000 σκύλους της περιοχής, ανέφερε ο διευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας Πάολο Τσαμπότο. Περίπου 10.000 σκύλοι έχουν ήδη καταγραφεί. «Κάθε χρόνο στο Μπολτσάνο λαμβάνουμε μερικές εκατοντάδες καταγγελίες από πολίτες περί «ανεπαρκούς διαχείρισης» της δημόσιας γης. Περισσότερες από τις μισές αφορούν σκύλους. Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου μπορούν να πιάσουν μόνο τρεις-τέσσερις (ιδιοκτήτες) επειδή θα πρέπει να στήσουν κάποιο είδος ενέδρας», εξήγησε.

Η καταχώρηση του DNA των σκύλων θα καταστεί υποχρεωτική γύρω στον Μάρτιο. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να κάνουν εξετάσεις αίματος στα ζώα τους, στα δημοτικά καταφύγια σκύλων ή σε κτηνιατρικές κλινικές, με κόστος 65-100 ευρώ.

Ο Τσαμπότο δεν διευκρίνισε πόσο θα κοστίσει στις δημοτικές αρχές το σχέδιο αυτό. Ο εντοπισμός των σκύλων και τα διοικητικά έξοδα αναμένεται ότι θα καλυφθούν από τα πρόστιμα.

Το Μπολτσάνο, μια ορεινή, γερμανόφωνη επαρχία κοντά στην Αυστρία, απολαμβάνει ευρεία αυτονομία όσον αφορά τη θέσπιση των κανονισμών. Ο Τσαμπότο είπε ότι άλλες ιταλικές πόλεις έχουν έρθει σε επαφή με τις τοπικές αρχές, καθώς εξετάζουν το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

Οι τουρίστες και οι μη μόνιμοι κάτοικοι θα εξαιρεθούν από το μέτρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.