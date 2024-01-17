Στην τελική φάση για τη μεταρρύθμιση του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης εισέρχονται οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, καθώς από σήμερα ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις, με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας ως τα μέσα Φεβρουαρίου.

Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να ξεκινήσει συνομιλίες με το Συμβούλιο για τους νέους κανόνες οικονομικής διακυβέρνησης. Το κείμενο, που εγκρίθηκε από τους ευρωβουλευτές με ευρεία πλειοψηφία με 431 ψήφους υπέρ, 172 κατά και 4 αποχές, αποτελεί την εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για διαπραγματεύσεις που ξεκινούν, από σήμερα κιόλας, με τα κράτη-μέλη σχετικά με την τελική μορφή της νομοθεσίας.

Ο Επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι, εξέφρασε την ικανοποίησή του γι' αυτό το «σημαντικό» και «θετικό» βήμα, τονίζοντας ότι τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ στενά για μια τελική συμφωνία. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η συμφωνία θα πρέπει να επιτευχθεί στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, αν θέλουμε η νομοθετική διαδικασία να οριστικοποιηθεί πριν από τη λήξη της τρέχουσας νομοθετικής περιόδου. Όπως εξήγησε, καθώς πλησιάζουν οι ευρωεκλογές και μετά την πρόσφατη απενεργοποίηση της Γενικής Ρήτρας Διαφυγής, «είναι σημαντικό και επείγον να οριστικοποιηθούν με σαφήνεια οι νέοι κανόνες για τη δημοσιονομική πολιτική».

Πρόσθεσε, επίσης, ότι στο σημερινό αβέβαιο οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, ο στόχος είναι «οι νέοι κανόνες να επιτρέπουν τη σταδιακή μείωση του χρέους, αφήνοντας παράλληλα χώρο για τις μαζικές δημόσιες επενδύσεις που χρειάζεται η Ευρώπη για να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας».

Οι κανόνες του νέου Συμφώνου Σταθερότητας θα μπορούσαν να τεθούν σε ισχύ ήδη από το δημοσιονομικό έτος 2025, ωστόσο ο χρόνος είναι πολύ στενός. Ο Π. Τζεντιλόνι είπε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί τις επόμενες εβδομάδες, αλλά αυτό που προέχει είναι η επίτευξη συμβιβασμού. Παραδέχτηκε, ότι υπάρχουν διαφορετικές θέσεις σε σημαντικά ζητήματα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τόνισε ότι στις διαπραγματεύσεις που ξεκινούν σήμερα μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για επίτευξη συμφωνίας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που προηγήθηκε της ψηφοφορίας, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η μία εκ των εισηγητών της εντολής για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, η Έστερ Ντε Λανζ (ΕΛΚ, Ολλανδία), τόνισε ότι το κείμενο που ψηφίζουν οι ευρωβουλευτές εισάγει κάποιο περιθώριο ευελιξίας, ιδίως για να επιτρέψει τις απαραίτητες επενδύσεις για το κλίμα, αλλά βασίζεται επίσης σε βιώσιμα οικονομικά για να αποφευχθεί η επιβάρυνση των μελλοντικών γενεών με υπερβολικό χρέος.

Η έταιρη εισηγήτρια από την ομάδα των Σοσιαλιστών, η Μαργκαρίτα Μάρκες (Πορτογαλία), είπε ότι η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσφέρει ισχυρή κοινωνική διάσταση, μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του χρέους και κίνητρα για επενδύσεις στις κύριες προτεραιότητες της ΕΕ, όπως το κλίμα, η ψηφιακή τεχνολογία, η άμυνα και οι κοινωνικοί τομείς. «Προτεραιότητά μας είναι τώρα να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία εγκαίρως για να αποφύγουμε την επιστροφή στους ισχύοντες και αναποτελεσματικούς δημοσιονομικούς κανόνες και να εφαρμόσουμε ένα νέο πλαίσιο που αποτρέπει την επιστροφή των πολιτικών λιτότητας».

