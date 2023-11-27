Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Ισραήλ υιοθετεί την 4χρονη Αμπιγκέιλ - Η Χαμάς σκότωσε τους γονείς της μπροστά στα μάτια της

«Δεν έχει πια γονείς, όμως όλη η χώρα την παίρνει στην αγκαλιά της. Θα τη φροντίσουμε», είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου

Αμπιγκέιλ

Ανάμεσα στους ομήρους που απελευθερώθηκαν χθες ήταν κοριτσάκι 4 ετών με αμερικανική υπηκοότητα, η Αμπιγκέιλ. Το παιδί έμεινε ορφανό στην επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου. Έκλεισε τα 4 ενώ κρατείτο από τη Χαμάς.

Η Χαμάς δολοφόνησε τους γονείς της μπροστά στα μάτια της και όταν έτρεξε στους γείτονες για να σωθεί έπεσε στα χέρια τους. Πενήντα ημέρες μετά η 4χρονη Avigail Idan απελευθερώθηκε και επέστρεψε στο Ισραήλ.

Ο εφιάλτης που έζησε το κοριτσάκι από τις 7 Οκτωβρίου, όταν η Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση σε ισραηλινό έδαφος, συγκλονίζει, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να τονίζει πως «αυτό που πέρασε είναι αδιανόητο».

«Έχει υποστεί φρικτό ψυχικό τραύμα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με τον οποίο η μικρή είδε τους γονείς της να σκοτώνονται μπροστά στα μάτια της.

«Δεν έχει πια γονείς, όμως όλη η χώρα την παίρνει στην αγκαλιά της. Θα τη φροντίσουμε», είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, που συζήτησε τηλεφωνικά με τον κ. Μπάιντεν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κορίτσι Χαμάς Ισραήλ υιοθεσία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark