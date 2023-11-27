Ανάμεσα στους ομήρους που απελευθερώθηκαν χθες ήταν κοριτσάκι 4 ετών με αμερικανική υπηκοότητα, η Αμπιγκέιλ. Το παιδί έμεινε ορφανό στην επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου. Έκλεισε τα 4 ενώ κρατείτο από τη Χαμάς.

Η Χαμάς δολοφόνησε τους γονείς της μπροστά στα μάτια της και όταν έτρεξε στους γείτονες για να σωθεί έπεσε στα χέρια τους. Πενήντα ημέρες μετά η 4χρονη Avigail Idan απελευθερώθηκε και επέστρεψε στο Ισραήλ.

Ο εφιάλτης που έζησε το κοριτσάκι από τις 7 Οκτωβρίου, όταν η Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση σε ισραηλινό έδαφος, συγκλονίζει, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να τονίζει πως «αυτό που πέρασε είναι αδιανόητο».

«Έχει υποστεί φρικτό ψυχικό τραύμα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με τον οποίο η μικρή είδε τους γονείς της να σκοτώνονται μπροστά στα μάτια της.

«Δεν έχει πια γονείς, όμως όλη η χώρα την παίρνει στην αγκαλιά της. Θα τη φροντίσουμε», είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, που συζήτησε τηλεφωνικά με τον κ. Μπάιντεν.

Avigail Idan has been freed. This little girl saw her parents murdered and had to crawl out from the under the bloodied body of her father.



She spent 51 days in Gaza without any family and in that time, turned 4.



So many people spoke up for her, including President Biden.… pic.twitter.com/UNRvaxa27q — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) November 26, 2023

Πηγή: skai.gr

