Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χίος: Κατασχέθηκαν εκατοντάδες αυτοσχέδιες ρουκέτες στο Βροντάδο - Τις είχαν κρύψει σε ρεματιά

για τη συγκεκριμένη υπόθεση σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χίου

Ρουκέτες Χίος

Τη Μεγάλη Τρίτη, στο πλαίσιο ερευνών για την παράνομη κατοχή, κατασκευή, χρήση, διακίνηση και εμπορία βεγγαλικών, ενόψει των εορτών του Πάσχα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χίου, εντόπισαν σε υπαίθριο χώρο (ρεματιά) στην ευρύτερη περιοχή του Βροντάδου στη Χίο, συνολικά 528 αυτοσχέδιες ρουκέτες.

Οι ρουκέτες κατασχέθηκαν, ενώ για τη συγκεκριμένη υπόθεση σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χίος ρουκέτες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark