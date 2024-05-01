Τη Μεγάλη Τρίτη, στο πλαίσιο ερευνών για την παράνομη κατοχή, κατασκευή, χρήση, διακίνηση και εμπορία βεγγαλικών, ενόψει των εορτών του Πάσχα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χίου, εντόπισαν σε υπαίθριο χώρο (ρεματιά) στην ευρύτερη περιοχή του Βροντάδου στη Χίο, συνολικά 528 αυτοσχέδιες ρουκέτες.

Οι ρουκέτες κατασχέθηκαν, ενώ για τη συγκεκριμένη υπόθεση σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χίου.

Πηγή: skai.gr

