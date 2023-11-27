Το περίβλεπτο βρετανικό λογοτεχνικό βραβείο Booker απονεμήθηκε στον ιρλανδό συγγραφέα Πολ Λιντς για το δυστοπικό μυθιστόρημά του Prophet Song (εκδόσεις Oneworld, Λονδίνο, 2023, 320 σελίδες) κατά τη διάρκεια τελετής χθες Κυριακή στο Λονδίνο.

Ο Πολ Λιντς, γεννημένος το 1977 στην κομητεία Λίμερικ, ήταν υποψήφιος για το βραβείο για πρώτη φορά, με το πέμπτο του μυθιστόρημα, σκοτεινή, κλειστοφοβική αφήγηση για τη ζωή μιας μητέρας η ζωή της οποίας ανατρέπεται σε μια Ιρλανδία που βυθίζεται στην τυραννία.

«Δεν ήταν εύκολο να γράψω αυτό το βιβλίο. Η πιο λογική πλευρά μου πίστευε πως έβαζα την καριέρα μου ως συγγραφέα σε κίνδυνο — όμως έπρεπε παρ’ όλ’ αυτά να το γράψω, να φθάσω ως το τέλος», είπε ο Πολ Λιντς αμέσως μετά τη βράβευσή του, εκφράζοντας την «τεράστια ευχαρίστησή του» διότι ξανακερδίζει το Booker λογοτέχνης από την Ιρλανδία (είναι ο πέμπτος).

Το Booker Prize συγκαταλέγεται στα πλέον επιφανή λογοτεχνικά βραβεία διεθνώς. Απονέμεται σε συγγραφείς που γράφουν στην αγγλική γλώσσα κι έχει συμβάλει στην επιτυχία μορφών της λογοτεχνίας όπως μεταξύ άλλων οι Σαλμάν Ρούσντι, Μάργκαρετ Άτγουντ, Αρουντάτι Ρόι...

Όλοι οι φιναλίστ φέτος —δυο Αμερικανοί, μια Καναδή, δυο Ιρλανδοί, μια Κενυάτισσα— πέρασαν στον τελικό γύρο για πρώτη φορά.

Ο νικητής λαμβάνει χρηματικό έπαθλο 50.000 λιρών (περίπου 57.000 ευρώ) και, το σημαντικότερο, έχει πλέον σχεδόν εγγυημένη τη διεθνή επιτυχία.

Ο Πολ Λιντς έγραψε εν μέρει το μυθιστόρημα, κείμενο χωρίς παραγράφους, κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Ο συγγραφέας, που ζει στο Δουβλίνο, είχε ήδη προσελκύσει την προσοχή με δυο από τα τέσσερα προηγούμενα μυθιστορήματά του (τα Beyond the Sea και Grace).

Τα έργα που διαγωνίζονταν φέτος προκάλεσαν «τρόμο», «ευχαρίστηση», «χαρά» και «παρηγοριά» στα μέλη της κριτικής επιτροπής, σχολίασε η πρόεδρός της, η καναδή συγγραφέας Εσί Εντουτζίαν.

Τα μυθιστορήματα που διαγωνίζονταν «προσφέρουν πλήρη γκάμα ανθρώπινων εμπειριών» και μεταφέρουν τον αναγνώστη όχι μόνο «πέρα από την πραγματικότητα, αλλά και πέρα από τη γλώσσα της καθημερινότητας», πρόσθεσε.

Συνολικά 158 βιβλία που τυπώθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Ιρλανδία μεταξύ της 1ης Οκτωβρίου 2022 και της 30ής Σεπτεμβρίου 2023 υποβλήθηκαν στο ίδρυμα που απονέμει το Booker Prize και επελέγησαν 13 στον πρώτο γύρο.

Πέρυσι το βραβείο έλαβε ο 47χρονος συγγραφέας Σεχάν Καρουνατιλάκα από τη Σρι Λάνκα για το μυθιστόρημά του «Τα επτά φεγγάρια του Μάλι Αλμέιντα» (The Seven Moons of Maali Almeida), μακάβρια σάτιρα με σκηνικό τον εμφύλιο πόλεμο που μαινόταν στην πατρίδα του για δεκαετίες. Επρόκειτο για μόλις το δεύτερο μυθιστόρημά του.

