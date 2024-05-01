Τατιάνα Μπλάτνικ: Η πρώτη ανάρτησή της μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου με τον Νικόλαο

Δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του χωρισμού της με τον Νικόλαο Γλύξμπουργκ, η Τατιάνα Μπλάτνικ έκανε την πρώτη της ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, η ίδια μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από το νέο της project για την πλατφόρμα ψυχικής υγείας που έχει δημιουργήσει, με το όνομα «Breathe Hellas».

Η Breathe Hellas είναι μια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία που ιδρύθηκε το 2020, με σκοπό να βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση του γενικού κοινού για θέματα ψυχικής υγείας και την εξάλειψη του κοινωνικού στίγματος που τα περιβάλλει.

«Μια μικρή “Behind the Scenes” ματιά (…) Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που βλέπω το έργο μας @breathe_hellas να ζωντανεύει! Αυτό δεν θα ήταν ποτέ δυνατό χωρίς επιμονή, αλλά, το πιο σημαντικό, χωρίς την ΟΜΑΔΑ. Έχει να κάνει πάντα με την ομάδα και τους ανθρώπους γύρω σου. Αυτή η Dream Team συνεχίζει να μεγαλώνει και να δυναμώνει.

Νιώθω τόση τιμή, ευλογία και περηφάνεια που σας έχω όλους δίπλα μου καθώς συνεχίζουμε να χτίζουμε μαζί πιο υγιείς κοινότητες. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη, την εμπιστοσύνη και τη σκληρή δουλειά σας και είναι μόνο η αρχή… Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα.

@platiscatering: Δεν θα μπορούσα να τελειώσω χωρίς ένα τεράστιο ευχαριστώ που μας κρατήσατε με το απόλυτο καλύτερο φαγητό στα γυρίσματα όλη την ημέρα! Πραγματικά καταπληκτικό πάντα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντας της ανάρτησής της.

Τατιάνα - Νικόλαος: H ανακοίνωση του χωρισμού

«Ο πρίγκιπας Νικόλαος και η πριγκίπισσα Τατιάνα, μετά από δεκατέσσερα χρόνια κοινής ζωής, αποφάσισαν να προχωρήσουν στη λύση του γάμου τους. Και οι δύο εκφράζουν τη δυσκολία της απόφασης αυτής, τη βαθιά εκτίμηση και σεβασμό που τρέφουν ο ένας για τον άλλον, αλλά και την αγάπη με την οποία πορεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια.

Οι ίδιες αξίες σεβασμού και κατανόησης θα αποτελέσουν και τη βάση της σχέσης τους στο μέλλον, μια σχέση βαθιάς και ειλικρινούς φιλίας. Θα συνεχίσουν να ζουν και να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, τον τόπο που και οι δύο αισθάνονται σπίτι τους. Η οικογένεια θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό τους. Ευχαριστούμε πολύ για τον σεβασμό και τη διακριτικότητά σας», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.