Λήγει σήμερα τα μεσάνυχτα η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς, για προσωρινή κατάπαυση του πυρός και την ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστίνιους κρατουμένους.

Χθες, κατά την τρίτη ημέρα της εκεχειρίας,απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς και παραδόθηκαν στον ισραηλινό στρατό, συνολικά 17 όμηροι, 14 Ισραηλινοί, ανάμεσά τους 9 παιδιά και τέσσερις γυναίκες και τρεις Ταϊλανδοί. Σε αντάλλαγμα, αμέσως μετά απελευθερώθηκαν 39 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι.

Μεταξύ των ομήρων που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς είναι και μία 4χρονη Ισραηλινό - Αμερικανίδα, η οποία είχε απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου. Ο παππούς της 4χρονης Αμπιγκέιλ Ίνταν ευχαρίστησε τον αμερικανό πρόεδρο για την απελευθέρωση του κοριτσιού από τη Χαμάς. Οι γονείς του κοριστιού είχαν σκοτωθεί κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Ο αδελφός και η αδελφή της γλίτωσαν αφού κρύφθηκαν σε ένα ντουλάπι.

Στο μεταξύ, θετικός σε παράταση της προσωρινής εκεχειρίας, εάν κάτι τέτοιο διευκόλυνε την απελευθέρωση άλλων δέκα ομήρων ημερησίως, εμφανίστηκε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου σε επικοινωνία που είχε αργά χθες το βράδυ με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν. Ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε ωστόσο ότι ''μετά ο πόλεμος θα ''συνεχιστεί με πλήρη ισχύ''.

Το ενδεχόμενο παράτασης της προσωρινής εκεχειρίας με τη Χαμάς συζήτησε το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ, που συνεδρίασε χθες το βράδυ.Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, οι όροι για παράταση παραμένουν αμετάβλητοι από την αρχική συμφωνία, πράγμα που σημαίνει ότι η Χαμάς πρέπει να απελευθερώσει επιπλέον 10 ομήρους για κάθε επιπλέον ημέρα παύσης στις μάχες.

Πρόθυμη να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός για δύο έως τέσσερις ημέρες, εμφανίζεται η Χαμάς, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση.

Νωρίτερα χθες Κυριακή, σε συνέντευξή του, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι στόχος της κυβέρνησής του, είναι να παρατείνει την παύση των μαχών στη Γάζα για να συνεχιστεί η ασφαλής απελευθέρωση των ομήρων και να παραδοθεί κρίσιμη βοήθεια στους αμάχους.

Ο Λευκός Οίκος από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι Μπάιντεν και Νετανιάχου συμφώνησαν "να συνεχίσουν να εργάζονται για να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση όλων των ομήρων".

Ανώτατος αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε πως γίνονται προσπάθειες επιστροφής των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και από άλλες ομάδες εκτός της Χαμάς. "Γνωρίζουμε ότι δεν κρατά ομήρους μόνο η Χαμάς. Η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, μια άλλη τρομοκρατική ομάδα που συμμετείχε στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, κρατά επίσης ομήρους αλλά και άλλες ομάδες που δεν συνδέονται άμεσα

αλλά έχουν διασυνδέσεις με τη Χαμάς κρατούν επίσης ομήρους", δήλωσε στο NBC news ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν. "Μέρος της προσπάθειας είναι να διασφαλίσουμε ότι όλες αυτές οι ομάδες θα συνδεθούν με κάποιο τρόπο σε μια συμφωνία στην οποία κάθε τελευταίος πιθανός όμηρος στη Γάζα που είναι ακόμα ζωντανός θα παραδοθεί και θα επανενωθεί με την οικογένειά του" ανέφερε ο Τζέικ Σάλιβαν.

Πηγή: skai.gr

