Νεκρή από σφαίρες έπεσε 23χρονη, γνωστό μοντέλο στον Ισημερινό, την περασμένη Κυριακή ενώ βρισκόταν μαζί με το σύντροφό της σε εστιατόριο.

Τα τοπικά μέσα, μετέδωσαν βίντεο στο οποίο φαίνεται η 23χρονη, να μιλάει αμέριμνη με τον σύντροφό της. Ξαφνικά εισβάλλουν δύο δράστες που ρίχνουν με όπλο εναντίον της με την κοπέλα να πέφτει στο πάτωμα.

Σύμφωνα με το Associated Press η άτυχη κοπέλα, ονομαζόταν Parraga και συμμετείχε στον διαγωνισμό Miss Ecuador 2022 και είχε στεφθεί δεύτερη βασίλισσα ομορφιάς.

Το όνομά της είχε συνδεθεί με διαβόητο εγκληματία, ο οποίος προσπαθούσε να κρατήσει κρυφή τη σχέση τους.

Asesinan a tiros a exaspirante a Miss Ecuador ☠️ ( Era bella 😧 ) pic.twitter.com/GuiCSHGoWF

— La mano Con pelos 1 (@lamanoconpelos1) April 30, 2024

Σε μήνυμα που εστάλη στους δημοσιογράφους από την αστυνομία και χωρίς να προσδιορίσει λεπτομέρειες, αναφερόταν ότι ο βίαιος θάνατος του Landy Párraga, 23 ετών, σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην πόλη Quevedo, 139 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας.

Από την πλευρά της, η Εισαγγελία ανέφερε στο κοινωνικό δίκτυο Χ ότι η ανθρωποκτονία σημειώθηκε σε εμπορικό κατάστημα μετά από ένοπλη επίθεση.

Πηγή: skai.gr

