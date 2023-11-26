Παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό από τη Χαμάς η τρίτη ομάδα των Ισραηλινών ομήρων στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας τετραήμερης εκεχειρίας, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή.

Οι όμηροι που αφέθηκαν ελεύθεροι είναι 14 Ισραηλινοί, ένα Ρώσος υπήκοος και τρεις Ταϊλανδοί.

Ειδικότερα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβαν από τον Ερυθρό Σταυρό, 17 όμηροι έχουν παραδοθεί από τη Χαμάς, 14 Ισραηλινοί πολίτες και τρεις ξένοι υπήκοοι.

Νωρίτερα υπήρχαν πληροφορίες ότι οι όμηροι θα μεταφερθούν απευθείας στο Ισραήλ και όχι από το πέρασμα της Ράφα, γεγονός μου επιβεβαιώνει η ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων που αναφέρει ότι «πριν από λίγο, εκπρόσωποι του Ερυθρού Σταυρού μετέφεραν 12 ομήρους στις ειδικές δυνάμεις των IDF και στις δυνάμεις του ISA δίπλα στον φράχτη των συνόρων στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας. Από εκεί θα πάρουν το δρόμο για τη Βάση Χατζερίμ».

Ένας εκ των ομήρων που επέστρεψε στο Ισραήλ οδηγήθηκε με ελικόπτερο απευθείας σε νοσοκομείο, αναφέρουν οι IDF στην ίδια ανακοίνωση.

Αναφορικά με τους άλλους τέσσερις ομήρους που αφέθηκαν ελεύθεροι, αναφέρουν ότι μεταφέρθηκαν στην Αίγυπτο μέσω της διασταύρωσης με τη Ράφα, από όπου θα φτάσουν στο σημείο συνάντησης με στρατιώτες του Ισραηλινού Στρατού στο ισραηλινό έδαφος.

Οι οικογένειες των ομήρων ενημερώνονται από τους εκπροσώπους των IDF με τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες.

Κατά τις δύο πρώτες ημέρες εφαρμογής της συμφωνίας έχουν αφεθεί ελεύθεροι 26 Ισραηλινοί, 14 Ταϊλανδοί και ένας Φιλιππινέζος, ενώ 78 Παλαιστίνιοι αποφυλακίστηκαν, στην πλειοψηφία τους γυναίκες και νέοι, από ισραηλινές φυλακές.

Νωρίτερα, η Αίγυπτος είχε ανακοινώσει ότι περίπου στις 16:00 το απόγευμα, ώρα Ελλάδας, παρέλαβε τους καταλόγους με τα ονόματα των 13 ομήρων που θα αφεθούν ελεύθεροι σήμερα από την Χαμάς καθώς και των 39 Παλαιστινίων που θα αποφυλακιστούν από τις ισραηλινές φυλακές.

Ο Ντίαα Ρασουάν, επικεφαλής της αιγυπτιακής κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών (SIS) είχε τονίσει σε ανακοίνωσή του ότι η εκεχειρία συνεχίζει να τηρείται χωρίς εμπόδια, τονίζοντας ότι 120 φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν σήμερα στον παλαιστινιακό θύλακα από την Αίγυπτο.

Ανησυχία και σήμερα για την τήρηση της συμφωνίας

Η ανησυχία ωστόσο κορυφώθηκε και την Κυριακή καθώς η χθεσινή κρίση υπογράμμισε την ευθραυστότητα της προσωρινής συμφωνίας εκεχειρίας.

Σε συνέχεια της χθεσινής έντασης όταν η απελευθέρωση της δεύτερης ομάδας ομήρων καθυστέρησε εν μέσω ισχυρισμών της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς ότι καθυστερούσε την απελευθέρωση έως ότου το Ισραήλ «τηρήσει τους όρους της συμφωνίας σχετικά με την είσοδο φορτηγών στη βόρεια Γάζα το Ισραήλ σήμερα είπε ότι η Χαμάς εμποδίζει την είσοδό της ανθρωπιστικής βοήθειας, δημοσιεύοντας εικόνα από σημείου ελέγχου, που όπως είπε, είχε στήσει η ένοπλη παλαιστινιακή ομάδα.

Η βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, νερού και ιατρικών προμηθειών, εισέρχεται στη Λωρίδα ως μέρος της προσωρινής εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου και του Κατάρ.

Ο Ερυθρός Σταυρός θα επισκεφθεί τους ομήρους που κρατούνται ακόμα στη Γάζα

Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν φαίνεται να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι ο Ερυθρός Σταυρός θα επισκεφθεί τους ομήρους που δεν απελευθερώθηκαν στην τρέχουσα συμφωνία εκεχειρίας.

Ερωτηθείς από το NBC εάν ο Ερυθρός Σταυρός μπόρεσε να δει τους ομήρους και για την κατάσταση των 10 ομήρων είτε με αμερικανική υπηκοότητα είτε με Πράσινη Κάρτα, ο Σάλιβαν απάντησε ότι επί του παρόντος δεν γνωρίζει τις συνθήκες όλων.

Ωστόσο, «ως μέρος της συμφωνίας… μέχρι το τέλος της τέταρτης ημέρας, δηλαδή μέχρι το τέλος του αύριο, αναμένουμε να έχουμε αυτές τις πληροφορίες», αποκαλύπτει.

Πηγή: skai.gr

