Η Άμπιγκειλ Ένταν , μια 4χρονη Αμερικανοϊσραηλινή υπήκοος που απήχθη από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, βρίσκεται ανα΄μεσα στους ομήρους που απελευθέρωσε η Χαμάς σήμερα.

Πρόκειται για την πρώτη απελευθέρωση Αμερικανού ομήρου από την έναρξη της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επιβεβαίωσε ότι η 4χρονη Αμερικανίδα που είχε απαχθεί από τη Χαμάς είναι μεταξύ των ομήρων που απελευθερώθηκαν σήμερα.

«Είναι ελεύθερη και βρίσκεται πλέον στο Ισραήλ», είπε ο Μπάιντεν εκφράζοντας την ελπίδα να απελευθερωθούν και άλλοι Αμερικανοί σύντομα.

Την απελευθέρωση της Άμπιγκέιλ είχε προαναγγείλει νωρίτερα ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC. «Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι μια (Αμερικανίδα) όμηρος θα απελευθερωθεί σήμερα. Αλλά δεν θα είμαστε σίγουροι μέχρι να την δούμε ασφαλή εκτός της Γάζας», πρόσθεσε.

Το παιδί απήχθη στις 7 Οκτωβρίου από τη Χαμάς. «Είδε να σκοτώνουν τους γονείς της μπροστά στα μάτια της», είπε ο Σάλιβαν.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, από τη Μασαχουσέτη όπου βρίσκεται, ο πρόεδρος Μπάιντεν επιβεβαίωσε ότι θα μιλήσει σύντομα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Είπε επίσης ότι στόχος του είναι να συνεχιστεί η κατάπαυση του πυρός και μετά την Δευτέρα, τουλάχιστον για όσο διάστημα απελευθερώνονται άνθρωποι. Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι θα αφεθούν ελεύθεροι και άλλοι Αμερικανοί όμηροι. «Δεν θα σταματήσουμε να εργαζόμαστε μέχρι όλοι οι όμηροι να επιστρέψουν στους αγαπημένους τους», διαβεβαίωσε.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, δέκα Αμερικανοί πολίτες, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες και η μικρή Αμπιγκέιλ, κρατούνται από τη Χαμάς. «Δεν έχουμε αποδείξεις ζωής για κανέναν τους», είπε νωρίτερα ο Σάλιβαν σε άλλη συνέντευξη, στο δίκτυο ABC.

JUST IN: President Biden announces that an American was among the hostages released today — and shares 4 year-old Abigail Edan’s story…



Then this proclamation ~ “We will not stop working until every hostage is return to their loved ones.” pic.twitter.com/FM9LUrQUnc — Christopher Webb (@cwebbonline) November 26, 2023

Οι γονείς της Ένταν σκοτώθηκαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, ενώ η ίδια έγινε τεσσάρων ετών στη διάρκεια της ομηρείας της.

Η Άμπιγκειλ ήταν η νεότερη Αμερικανίδα όμηρος, σύμφωνα με αξιωματούχους ενώ έχει μια 6χρονη αδερφή και έναν 10χρονο αδερφό, που είδαν τους γονείς τους να δολοφονούνται. Τα παιδιά κρύφτηκαν σε μια ντουλάπα για 14 ώρες προκειμένου να γλιτώσουν από την επίθεση.



